Moleculo
AMD выпустила новые драйверы Adrenalin Edition 25.11.1 WHQL для ARC Raiders и других новинок
Обновление доступно для видеокарт RDNA всех поколений.

AMD выпустила драйверы AMD Software: Adrenalin Edition 25.11.1 WHQL с поддержкой Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana и ARC Raiders. Также набор программного обеспечения (ПО) поддерживает процессор Ryzen 5 7500X3D, который стал доступен в некоторых регионах днями ранее.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash

AMD Ryzen 5 7500X3D уже протестировали, процессор немного медленнее 7600X3D, отличаясь лишь на 100…200 МГц более низкими тактовыми частотами. Это самый дешёвый 3D V-Cache процессор AMD для платформы AM5, однако по соотношению средней производительности к рекомендованной цене не лучший выбор, отметили некоторые рецензенты.

В новом ПО исправили несколько ошибок: игры под защитой Easy Anti-Cheat могли сбоить с включённым Radeon Overlay; мониторинг процессора в приложении AMD Software мог не отображать данные после обновления с помощью фирменного AMD Software Install Manager.

В примечаниях к выпуску указана поддержка видеокарт RDNA всех поколений. В AMD собирались отделить драйверы для устаревших видеокарт RDNA 1 и 2 от драйверов для видеокарт RDNA 3 и 4. Возможно, так и сделали, но в примечаниях об этом не говорится. Во всяком случае, установочный пакет драйверов для более современных видеокарт весит чуть больше.

#amd #видеокарты #драйверы
Источник: amd.com
