Автор ресурса UNIKO’s Hardware обратил внимание на видео китайского мастера по ремонту видеокарт, который заменяя расплавленный разъём 12V-2x6 рассказал о существовании его различных версий с более тонкими и толстыми контактами, сообщает Wccftech.

Данный вопрос поднимался на заре новых разъёмов 12VHPWR, когда специалисты пытались выявить причины их частого плавления. Тогда выяснилось, что в производстве задействованы разные компании и они используют клеммы с разной конструкцией. Одни конструктивные решения посчитали менее, а другие более удачными. Весьма вероятно, что к производству новых разъёмов 12V-2x6, как и ранее, подключено несколько компаний и в конструкции этих разъёмов есть различия. Или в видео показана очередная новая версия разъёма, которая оснащается более толстыми контактами независимо от производителя, т.е. это является новым требованием стандарта. Так или иначе, расплавленный разъём 12V-2x6 в опубликованном видео заменили на другой, с более толстыми контактами.

Источник изображения: 靓女维修佬, bilibili

Стоит отметить, что ремонтировалась ROG Astral GeForce RTX 5090 от компании ASUS. В этой премиальной модели реализована гораздо более надёжная схема питания с возможностью мониторинга силы тока на отдельных питающих контактах разъёма 12V-2x6. Однако, судя по тому, что видеокарта попала в ремонт, это не является абсолютной защитой от плавления разъёма питания.

Источник изображения: 靓女维修佬, bilibili

Если журналисты правильно перевели видео с китайского, по мнению мастера, новый разъём 12V-2x6 с более толстыми контактами решает проблему плавления и сохраняет совместимость с существующими адаптерами питания, однако адаптеры использовать не рекомендуется, предпочтение нужно отдавать оригинальному цельному кабелю 12V-2x6 от блока питания.

После ремонта видеокарту протестировали под нагрузкой при максимально допустимой для разъёма 12V-2x6 мощности 600 Вт. Его температура повысилась до 45 градусов по Цельсию, что считается очень хорошим результатом.

Авторы Wccftech не уверены, что более толстые контакты полностью решат проблемы с плавлением разъёмов 12V-2x6 на мощных видеокартах, но вероятность этого определённо снизится.