Moleculo
Микроволновку использовали для сборки игрового ПК с GeForce RTX 5060 Ti и встроенным монитором
Авторами ПК являются разработчики программы SignalRGB. Они планируют его разыграть.

Разработчики приложения SignalRGB для централизованного управления подсветкой компьютерных комплектующих и периферии обратили на себя внимание очередной юмористической сборкой. Они собрали полноценный игровой ПК в микроволновке, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: SignalRGB, YouTube

Микроволновая печь используется в качестве корпуса ПК. В дверце установлен небольшой монитор, место оригинального информационного дисплея микроволновки занял изготовленный на заказ второстепенный ЖК-дисплей, а цифровую панель управления заменили на Elgato Stream Deck. Внутри «на тарелке» находится сам компьютер. Видеокарту повесили на боковую стенку. Пространство заполнено светодиодными лентами и прочими устройствами для подсветки. Всё это управляется с помощью SignalRGB.

Источник изображения: SignalRGB, YouTube

Это не бюджетный проект. Для сборки ПК использовались современные комплектующие среднего и начального класса: процессор Intel Core Ultra 5 225, материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI, 48 ГБ оперативной памяти Patriot Viper Xtreme 5 M DDR5-6000, 2-терабайтный накопитель Patriot Viper VP4300 Lite и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Для питания используется компактный блок формата SFX мощностью 1100 Вт, для охлаждения процессора — готовая система жидкостного охлаждения.

Необычный компьютер планируют разыграть.

#компьютеры #моддинг #сборка mini-itx #необычные корпуса для пк
Источник: videocardz.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter