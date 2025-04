Для тех, кто ставит производительность превыше всего.

GALAX официально выпускает в Китае продвинутую модель видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090D HOF OC LAB XOC Edition с двумя 16-контактными разъёмами питания, сообщает VideoCardz без активной ссылки на источник. На момент написания видеокарта не упоминается на официальном сайте GALAX в Китае. Опубликовано лишь одно изображение, демонстрирующее финальный дизайн модели.

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

Как отмечают в VideoCardz, GeForce RTX 5090D и конкретно рассматриваемая модель выпускаются исключительно для продажи в Китае. Появится ли международная версия, до сих пор неизвестно. HOF OC LAB XOC Edition ориентирована на оверклокеров и продвинутых энтузиастов, которые ставят производительность превыше всего — Only for better performance — гласит слоган на опубликованном изображении. Видеокарта получила узнаваемый дизайн в белом цвете и воздушную систему охлаждения с тремя вентиляторами. Вокруг центрального вентилятора в кожух встроена подсветка, также в комплект модели XOC входит дополнительная «корона» с подсветкой.

Несмотря на наличие двух 16-контактных разъёмов дополнительного питания, мощность видеокарты со стандартной прошивкой нельзя увеличить более 600 Вт — это одно из отличий китайской версии RTX 5090D, которая создавалась с учётом экспортных ограничений США. В VideoCardz полагают, что в конечном итоге в Сети появится прошивка со снятыми лимитами энергопотребления, по крайней мере, такая прошивка должна рассылаться оверклокерам, которые уже ставят рекорды с этой моделью в бенчмарках.

GALAX выпустит GeForce RTX 5090D HOF OC LAB XOC Edition в Китае ограниченным тиражом, точное количество видеокарт и их цены неизвестны.