К такому выводу инсайдера подтолкнула информация о новом кастинге в Sony.

Сюжет следующей игры во франшизе God of War может быть связан с египетской мифологией, сообщает GamingBolt со ссылкой на инсайдера Даниэля Рихтмана (Daniel Richtman).

Скриншот из игры God of War Ragnarök. Источник изображения: GamingBolt, SIE

По информации инсайдера, Sony проводит кастинг среди ближневосточных актёров для неназванной игры AAA класса в жанре приключенческий экшен. Этой игрой может быть следующий God of War. Египетская мифология уже рассматривалась как возможная основа сюжета для продолжения основной греческой трилогии, но в конечном итоге выбор пал на скандинавскую мифологию, которая легла в основу God of War 2018 года и продолжения God of War Ragnarök 2022 года.

Кори Барлог (Cory Barlog), продюсер, сценарист и директор God of War, ранее отмечал, что хотел бы дальнейшего развития и роста франшизы. События будущих игр могут происходить в Древнем Египте, в эру цивилизации Майя и т.д.

Официальной информации о будущем франшизы God of War пока нет, когда может появиться следующая игра, неизвестно, как и то, останется ли Кратос её главным героем.