Вероятно, речь идёт про NVIDIA RTX Hair, DLSS 4 и прочее.

Февральское обновление Indiana Jones and the Great Circle добавит «поддержку последнего поколения видеокарт NVIDIA Blackwell, новые графические функции и опции», сообщает Wccftech со ссылкой на официальное объявление разработчиков. Какие-либо конкретные нововведения не называются, однако ранее NVIDIA перечислила Indiana Jones and the Great Circle в числе игр, которые получат поддержку новых нейронных технологий, включая NVIDIA RTX Hair.

Пример работы NVIDIA RTX Hair в Indiana Jones and the Great Circle. Источник изображения: NVIDIA

В новых видеокартах NVIDIA представила Linear-Swept Spheres (LSS) — примитив с ускорением на GPU, который уменьшает количество геометрии, необходимой для рендеринга прядей волос. LSS использует сферы вместо треугольников для более точного соответствия форме волос. По словам NVIDIA, LSS позволяет повысить производительность рендеринга волос с трассировкой лучей и менее требователен к памяти.

RTX Hair является частью RTX Character Rendering SDK, который станет доступен в конце этого месяца. В то время как RTX Hair дебютирует в феврале с Indiana Jones and the Great Circle, пока нет никаких новостей о том, в какой игре дебютирует другая технология SDK под названием RTX Skin. Однако известно, что RTX Skin станет доступен в составе RTX Remix.

Также в февральском обновлении разработчики планируют исправить ошибки, включая те, что мешают завершить прохождение на 100%, карабкаться по лианам или пробираться сквозь стены.