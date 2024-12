Ожидается презентация новых устройств Lenovo, включая вариант под управлением SteamOS.

В The Verge сообщили о планах компании Lenovo провести 7 января в рамках выставки CES 2025 мероприятие под названием «Lenovo Legion x AMD: Будущее игровых портативных устройств». В числе гостей мероприятия ведущий разработчик операционной системы SteamOS и портативного игрового компьютера Steam Deck Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais), а также вице-президент Microsoft по игровым устройствам и экосистеме Xbox Джейсон Рональд (Jason Ronald).

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Данное мероприятие намекает на презентацию новых портативных игровых компьютеров Lenovo, о которых инсайдеры сообщают уже на протяжении нескольких недель. По слухам, компания готовит флагманский КПК Legion Go 2 с APU AMD Ryzen Z2 Extreme и съёмными контроллерами, а также несколько более доступных решений Legion Go 2 S с APU AMD Ryzen Z2 Go, одно из которых может поставляться с предустановленной операционной системой SteamOS. Похоже, последнее подтверждается присутствием сотрудника Valve на мероприятии.

AMD ещё не представила APU AMD Ryzen Z2, презентация может состояться в рамках пресс-конференции 6 января, после чего партнёры компании смогут представить свои новые устройства на базе этих APU. В серию могут войти APU разных семейств: Strix Point с ядрами Zen 5 и графикой RDNA 3.5, Hawk Point с ядрами Zen 4 и графикой RDNA 3, а также Rembrandt с ядрами Zen 3+ и графикой RDNA 2. Возможные характеристики игровых КПК Lenovo и новых APU AMD подробно рассматривались ранее.