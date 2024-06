Обновлённая технология AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) версии 3.1 будет доступна в пяти играх Sony на ПК, сообщили разработчики Nixxes Software.

Обновлённая технология AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) версии 3.1 будет доступна в пяти играх Sony на ПК, сообщили разработчики Nixxes Software в социальных сетях, передаёт VideoCardz. По информации ресурса, этими играми являются Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel’s Spider-Man Remastered и Miles Morales, Horizon Forbidden West Complete Edition, God of War Ragnarök и Ghost of Tsushima.

В FSR 3.1 было повышено качество масштабирования и стабильность изображения, API для разработчиков стал удобнее, также появилась возможность включать генерацию кадров FSR 3 вместе с технологиями масштабирования других разработчиков видеокарт: NVIDIA и Intel.

Общий список доступных и ожидающихся игр с поддержкой AMD FSR 3 насчитывает 60 наименований. Как отмечают в VideoCardz, технология быстро развивается, что, возможно, побудит NVIDIA и Intel выпустить технологии генерации кадров, не привязанные к своим видеокартам. В случае с NVIDIA надеяться на такой поворот вряд ли стоит, компания сделала генерацию кадров DLSS 3 эксклюзивной для новых видеокарт RTX 40 серии. А вот в случае с Intel всё возможно: компания ещё не представила свой аналог генерации кадров, неизвестно, разрабатывается ли что-то подобное вообще, но свою версию технологии масштабирования Intel XeSS компания сделала совместимой с различными видеокартами.