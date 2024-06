Драйвер поддерживает Agility SDK 1.613 и 1.614 c Shader Model 6.8, 4-битное квантование при работе с большими языковыми моделями, содержит новые профили HYPER-RX и исправляет ошибки.

AMD выпустила новый графический драйвер с поддержкой условно бесплатного лутер-шутера The First Descendant, релиз которого состоится уже 2 июля — игра доступна в Steam. Помимо этого, драйвер Adrenalin версии 24.6.1 содержит оптимизации для Once Human — это многопользовательский симулятор выживания в открытом мире постапокалиптического будущего, говорится на странице проекта в Steam. Игра тоже распространяется по условно бесплатной модели и выйдет в ближайшее время — 10 июля.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

реклама

В примечаниях к выпуску также сообщается о внедрении профилей HYPR-RX для пяти игр, поддержке операционной системы Windows 11 версии 24H2, технологии Anti-Lag 2 в Counter-Strike 2, новых SDK, наборе улучшений для искусственного интеллекта.

Новые профили HYPR-RX были добавлены для следующих игр: Like a Dragon: Infinite Wealth, Overwatch 2, The First Descendant, F1 24 и Outpost: Infinity Siege. Что касается Anti-Lag 2, по данным AMD, технология обеспечила 40-процентное снижение задержки в 4K разрешении на системе с видеокартой Radeon RX 7900GRE, 27-процентное снижение в разрешении 1080p на системе с процессором AMD Ryzen 8700G и интегрированной графикой Radeon 780M.

Далее, новое программное обеспечение должно повысить производительность и снизить объём видеопамяти, используемый при работе с большими языковыми моделями через ONNXRuntime с DirectML за счёт поддержки 4-битного квантования — это актуально для всех графических ускорителей RDNA 3, включая интегрированные. Добавлена предварительная поддержка подсистемы Windows для Linux (WSL 2) в ROCm.

Ещё одно значимое обновление: поддержка Microsoft Agility SDK 1.613 и 1.614 c Shader Model 6.8. Стали доступны такие многообещающие функции, как API Work Graphs и GPU Upload Heaps, Render Targets и UAV.

Также были исправлены ошибки: при запуске Fallout 3 и Fallout: New Vegas; фризы и низкий FPS на ноутбуках с гибридной графикой при подключении внешних мониторов с FreeSync; сбои обновления телеметрических данных в оверлее драйвера и вылеты при игре в Helldivers 2, с вылетами и ошибками драйвера в этой игре сталкивались владельцы видеокарт Radeon RX 7900 серии.