Fredrick Tendong, Unsplash

NVIDIA сообщила о доступности нового графического драйвера GeForce Game Ready версии 546.33 с оптимизациями для The Finals и пятой главы Fortnite. Релиз бесплатного шутера The Finals от Embark Studios состоялся на прошлой неделе и на момент написания игра удерживают седьмую строчку рейтинга Steam наиболее популярных игр с пиковым онлайном за прошедшие сутки около 217 тысяч игроков.

The Finals отличается динамичными матчами, разрушаемыми объектами окружения, а также современными графическими технологиями, включая трассировку лучей с NVIDIA RTX Global Illumination (RTXGI) и DLSS3. Благодаря DLSS3 геймеры могут рассчитывать на значительное увеличение частоты кадров, например, в 2K разрешении владельцы RTX 4060 могут рассчитывать на увеличение средней частоты кадров в 1,75 раза, а владельцы RTX 4080 получат полуторакратный прирост, если верить данным NVIDIA.

Однако на флагманских картах производительности и так хватает, поэтому можно улучшить качество графики, включив сглаживание DLAA, которое тоже поддерживается в The Finals. В Fortnite были улучшены возможности DLSS 2 и Reflex, реализована поддержка новых режимов: LEGO Fortnite, Rocket Racing и Fortnite Festival.

Также обновление добавляет новые профили в GeForce Experience для Avatar: Frontiers of Pandora, The Day Before, The Finals, Throne And Liberty, Warhammer 40000: Rogue Trader, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Были исправлены ошибки с искажением цветов при трансляциях в Discord и появление новых иконок NVIDIA в системном трее при каждом повторном входе пользователя в свой профиль Windows.