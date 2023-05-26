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Стартовали предзаказы хоррора Alone in the Dark
Релиз Alone in the Dark запланирован на 25 октября 2023 года
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Компания THQ Nordic организовала презентацию, посвященную перезапуску знаменитой хоррор-серии Alone in the Dark. На мероприятии были продемонстрированы записи геймплея, раскрыты детали сюжета, объявлены дата выхода игры и возможность онлайн-предзаказа.

Разработчики из Pieces Interactive сообщили о наличии двух сюжетных кампаний в игре, каждая из которых будет иметь свою уникальность. Главные роли в игре исполнили знаменитые актеры - это английская актриса Джоди Комер, известная благодаря работам в фильмах "Убивая Еву" и "Главный герой". И Дэвид Харбор, сыгравший роль шерифа Джима Хоппера в сериале "Очень странные дела". За разработку сценария игры был ответственен Микаэль «Slicedlime» Хедберг, известный такими играми как SOMA , Amnesia: The Dark Descent и Need for Speed Payback.


Игровое сообщество уже имеет возможность оценить новинку от разработчиков - Alone in the Dark, при этом совершенно бесплатно. Команда опубликовала демо-версию игры, которая позволяет геймерам уже сейчас прочувствовать атмосферу страха и невероятные приключения, которые предстоят в основной полной версии игры.

Предзаказ на игру доступен для пользователей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, однако пока что нельзя приобрести ее на игровой платформе Steam. Стоимость консольных версий составляет 59,99 долларов США, а подписчики PS Plus и Game Pass могут получить скидку в размере 10%.

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Релиз Alone in the Dark запланирован на 25 октября текущего года.

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