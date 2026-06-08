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Магнитные бури высокой мощности накроют Землю — на Солнце зафиксировали очередной крупный выброс
Причиной предстоящих магнитных бурь стал мощный выброс плазмы, который произошёл 6 июня в период повышенной солнечной активности
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В соответствии с прогнозами авторитетных экспертов в области космической метеорологии, в ближайшее время наша планета столкнётся с масштабным геомагнитным возмущением. Ожидается, что интенсивность данного явления почти достигнет уровня G3, что соответствует категории сильной магнитной бури, и будет продолжаться более суток.

Причиной данного явления стал мощный выброс плазмы, который был зарегистрирован ещё 6 июня во время усиления солнечной активности. По оценкам экспертов, это облако заряженных частиц движется в направлении Земли по сложному маршруту и может выйти в околоземное пространство с некоторым опозданием относительно первоначальных предположений.

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Вероятность возникновения данного события оценивается в 96%. Эксперты предсказывают, что геомагнитное возмущение будет продолжительным и распространится не только на сегодняшний, но и на завтрашний день, а возможно, продлится и до 10 июня.

Информация о неизбежности начала магнитной бури была получена из разнообразных источников. С помощью наземных и орбитальных коронографов был обнаружен выброс типа «гало», который обычно служит индикатором того, что плазменное облако направляется непосредственно в сторону Земли.

Помимо этого, данные были получены от космического аппарата STEREO, осуществляющего наблюдение за Солнцем и нашей планетой с боковой перспективы на расстоянии порядка ста миллионов километров.

В соответствии с последними данными, поток солнечной плазмы уже достиг земной атмосферы.

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Источник: xras.ru
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