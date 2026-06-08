Для того чтобы составить жалобу, требуется предоставить фотоснимок, на котором будет запечатлено правонарушение, а также обозначить локацию и момент предполагаемого инцидента

Оператор электросамокатов «Юрент» сообщил о запуске нового инструмента, направленного на обеспечение безопасности дорожного движения. Теперь пользователи мессенджера «Макс» получили возможность сообщать о нарушениях правил дорожного движения через специального чат-бота под названием «Соблюдаем ПДД с Юрент». Ранее этот сервис был доступен в Telegram, а его интеграция в «Макс» предоставляет пользователям больше возможностей для обратной связи.

Новый инструмент позволяет оперативно фиксировать и передавать информацию о некорректном поведении водителей электросамокатов. Чтобы подать жалобу, нужно отправить фотографию нарушения, а также указать его точные координаты и время, когда оно произошло. Все обращения направляются непосредственно в службу поддержки «Юрент», где специалисты проводят проверку. В случае подтверждения факта несоблюдения правил к аккаунту нарушителя применяются соответствующие меры.

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К основным видам нарушений, которые могут быть обжалованы, относятся: парковка самокатов не по правилам, использование одного устройства двумя людьми, пересечение пешеходных переходов без предварительного спешивания, а также управление самокатом несовершеннолетними.

Кроме того, в мессенджере «Макс» существует ещё один виртуальный помощник — бот «Поддержка Юрент». Он позволяет заявить о технической неполадке в транспортном средстве или же получить консультацию по вопросам функционирования сервиса. Стоит отметить, что оба бота продолжают полноценно функционировать и в привычном для многих мессенджере Telegram.

Эффективность подобных инструментов уже получила практическое подтверждение: согласно данным самой компании, только в 2025 году благодаря аналогичному боту в Telegram было обработано свыше 250 000 сообщений от неравнодушных граждан.