Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Google предоставит владельцам сайтов контроль над использованием их контента в ИИ-поиске
Google собирается дать владельцам веб-сайтов возможность самим решать, будут ли их ресурсы отображаться и использоваться в «Режиме ИИ» и «Обзорах от ИИ»
реклама

Корпорация Google объявила о внедрении инновационных функций, предоставляющих владельцам веб-сайтов инструменты для контроля над представлением и использованием их ресурсов в рамках режимов «ИИ-режима» и «ИИ-обзоров». Данные функции работают независимо от стандартных результатов поиска.

В интерфейсе Google Search Console будет доступен новый инструмент, который позволит владельцам сайтов включать или отключать использование своего контента в генеративных сервисах поиска Google.

реклама

Важно подчеркнуть, что данная настройка не будет влиять на обычный поиск и Google Discover — сайты, которые не будут участвовать в ИИ-сервисах, всё равно будут отображаться в результатах обычного поиска и в ленте Discover. Отказ от показа в ИИ-поиске также не влияет на ранжирование сайта в стандартных результатах поиска. Кроме того, новые правила контроля не затрагивают работу приложения Gemini — они применяются только к продуктам «Google Поиска».

Чтобы сделать работу с Search Console более понятной и наглядной, Google планирует внедрить новую статистику. Владельцы сайтов смогут отслеживать своё присутствие в поиске с помощью искусственного интеллекта. Они смогут увидеть, сколько раз их сайт был показан пользователям, какие именно страницы попали в результаты поиска и откуда пришёл трафик.

В организации отметили растущий интерес к инновационным методам поиска информации. Число пользователей «Обзоров от ИИ» уже превысило 2,5 миллиарда в месяц, а «Режим ИИ» используют более 1 миллиарда человек. Также выросло среднее количество ссылок, которые появляются в результатах поиска с использованием искусственного интеллекта.

Владельцы сайтов в Великобритании первыми смогут воспользоваться новыми инструментами управления. После того как Google протестирует эти инструменты и соберёт отзывы, они станут доступны для всех пользователей Search Console.

#google #трафик #поисковые системы #google discover #источники трафика #обзоры от ии #ранжирование сайтов #режим ии
Источник: 9to5google.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
Blue Origin провела самое сложное испытание лунного посадочного модуля Endurance
В России началось локализованное производство полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
Citizen выпустила три механические модели часов с открытым механизмом
Hardware Unboxed протестировали Radeon RX 9070 GRE и назвали карту переоценённой и невыгодной
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
В России готовится к выпуску новый отечественный электромобиль
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня

Популярные статьи

Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter