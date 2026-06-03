Google собирается дать владельцам веб-сайтов возможность самим решать, будут ли их ресурсы отображаться и использоваться в «Режиме ИИ» и «Обзорах от ИИ»

Корпорация Google объявила о внедрении инновационных функций, предоставляющих владельцам веб-сайтов инструменты для контроля над представлением и использованием их ресурсов в рамках режимов «ИИ-режима» и «ИИ-обзоров». Данные функции работают независимо от стандартных результатов поиска.

В интерфейсе Google Search Console будет доступен новый инструмент, который позволит владельцам сайтов включать или отключать использование своего контента в генеративных сервисах поиска Google.

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Важно подчеркнуть, что данная настройка не будет влиять на обычный поиск и Google Discover — сайты, которые не будут участвовать в ИИ-сервисах, всё равно будут отображаться в результатах обычного поиска и в ленте Discover. Отказ от показа в ИИ-поиске также не влияет на ранжирование сайта в стандартных результатах поиска. Кроме того, новые правила контроля не затрагивают работу приложения Gemini — они применяются только к продуктам «Google Поиска».

Чтобы сделать работу с Search Console более понятной и наглядной, Google планирует внедрить новую статистику. Владельцы сайтов смогут отслеживать своё присутствие в поиске с помощью искусственного интеллекта. Они смогут увидеть, сколько раз их сайт был показан пользователям, какие именно страницы попали в результаты поиска и откуда пришёл трафик.

В организации отметили растущий интерес к инновационным методам поиска информации. Число пользователей «Обзоров от ИИ» уже превысило 2,5 миллиарда в месяц, а «Режим ИИ» используют более 1 миллиарда человек. Также выросло среднее количество ссылок, которые появляются в результатах поиска с использованием искусственного интеллекта.

Владельцы сайтов в Великобритании первыми смогут воспользоваться новыми инструментами управления. После того как Google протестирует эти инструменты и соберёт отзывы, они станут доступны для всех пользователей Search Console.