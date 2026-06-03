В рамках выставки Computex 2026 компания Asus представила модифицированный вариант флагманского графического ускорителя Nvidia GeForce RTX 5090, который получил название ASTRAL-RTX5090. Главной особенностью этой модели стало использование рабочего напряжения 48 В, что в итоге значительно повысило её энергопотребление и одновременно снизило нагрузку на кабель питания 12V-2×6.
В ходе презентации, по информации от ComputerBase, система зарегистрировала входное напряжение на отметке 48,1 В, при этом общая потребляемая мощность составила 1030,3 Вт.
Чтобы достичь такой мощности, инженеры Asus внесли изменения в стандартный кабель питания 12V-2×6, увеличив его рабочее напряжение в четыре раза — со стандартных 12 до 48 В. Это позволило значительно уменьшить силу тока и, соответственно, снизить нагрузку на компоненты.
Сравнение показателей тока:
- В стандартном режиме, при напряжении 12 вольт и мощности 600 ватт, суммарный ток составляет 50 ампер, а по каждому проводу кабеля протекает примерно 8,3 ампера.
- В режиме 48 В при тех же 600 Вт совокупная сила тока уменьшается до 12,5 ампер, а по каждому проводу протекает примерно 2,1 ампера.
- В режиме 48 В и мощности 1000 Вт суммарный ток составляет приблизительно 20,8 А, что соответствует примерно 3,5–3,7 А на каждый провод.
В результате компания Asus увеличила мощность видеокарты до 1000 Вт без риска перегрузки кабеля питания.
Следует отметить, что в ходе презентации был продемонстрирован прототип с системой жидкостного охлаждения, а не готовый продукт для продажи. Данный прототип способен выдерживать нагрузку до 1200 Вт и автоматически переключаться между режимами 12 и 48 В.
Несомненно, применение напряжения в 48 вольт в системе позволило бы снизить выделение тепла и потери мощности, что, в свою очередь, повысило бы общую эффективность и надёжность функционирования системы.
И хотя преимущества новой архитектуры очевидны, использование стандарта питания в 12 вольт сохраняется по соображениям безопасности для человека и удобства регулирования напряжения на графическом процессоре.
Поэтому эксперимент Asus следует рассматривать как теоретический, хотя в компании и отметили, что изучают возможность применения архитектуры с более высоким напряжением в графических процессорах эпохи искусственного интеллекта.