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Asus увеличила рабочее напряжение экспериментальной RTX 5090 до 48 В и подняла мощность до 1000 Вт
На выставке Computex 2026 компания Asus показала ASTRAL-RTX5090 — модифицированную версию видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090
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В рамках выставки Computex 2026 компания Asus представила модифицированный вариант флагманского графического ускорителя Nvidia GeForce RTX 5090, который получил название ASTRAL-RTX5090. Главной особенностью этой модели стало использование рабочего напряжения 48 В, что в итоге значительно повысило её энергопотребление и одновременно снизило нагрузку на кабель питания 12V-2×6.

В ходе презентации, по информации от ComputerBase, система зарегистрировала входное напряжение на отметке 48,1 В, при этом общая потребляемая мощность составила 1030,3 Вт.

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Чтобы достичь такой мощности, инженеры Asus внесли изменения в стандартный кабель питания 12V-2×6, увеличив его рабочее напряжение в четыре раза — со стандартных 12 до 48 В. Это позволило значительно уменьшить силу тока и, соответственно, снизить нагрузку на компоненты.

Сравнение показателей тока:

  • В стандартном режиме, при напряжении 12 вольт и мощности 600 ватт, суммарный ток составляет 50 ампер, а по каждому проводу кабеля протекает примерно 8,3 ампера.
  • В режиме 48 В  при тех же 600 Вт совокупная сила тока уменьшается до 12,5 ампер, а по каждому проводу протекает примерно 2,1 ампера.
  • В режиме 48 В и мощности 1000 Вт суммарный ток составляет приблизительно 20,8 А, что соответствует примерно 3,5–3,7 А на каждый провод.

В результате компания Asus увеличила мощность видеокарты до 1000 Вт без риска перегрузки кабеля питания.

Следует отметить, что в ходе презентации был продемонстрирован прототип с системой жидкостного охлаждения, а не готовый продукт для продажи. Данный прототип способен выдерживать нагрузку до 1200 Вт и автоматически переключаться между режимами 12 и 48 В.

Несомненно, применение напряжения в 48 вольт в системе позволило бы снизить выделение тепла и потери мощности, что, в свою очередь, повысило бы общую эффективность и надёжность функционирования системы.

И хотя преимущества новой архитектуры очевидны, использование стандарта питания в 12 вольт сохраняется по соображениям безопасности для человека и удобства регулирования напряжения на графическом процессоре.

Поэтому эксперимент Asus следует рассматривать как теоретический, хотя в компании и отметили, что изучают возможность применения архитектуры с более высоким напряжением в графических процессорах эпохи искусственного интеллекта.

#rtx 5090 #12v-2×6 #энергопотребление видеокарты #модификация видеокарт #astral-rtx5090
Источник: computerbase.de
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