По информации от создателей, устройство было разработано на основе инновационной ИИ-платформы Discovery. В его конструкцию и состав материалов были внесены значительные улучшения.

Корпорация Microsoft представила новый квантовый чип Majorana 2. По словам разработчиков, он обеспечивает примерно в тысячу раз более надёжное хранение квантовых состояний по сравнению с предыдущими моделями. Одним из главных преимуществ нового чипа стала значительная оптимизация стабильности кубитов, что, в свою очередь, открывает новые перспективы для развития масштабируемых вычислений.

Источник изображения: microsoft.com

Ключевое усовершенствование в архитектуре Majorana 2 — это увеличение времени, в течение которого квантовое состояние остаётся стабильным (когерентность). В то время как традиционные кубиты сохраняют свою стабильность на протяжении микросекунд, новый чип, по информации от Microsoft, способен поддерживать состояние до 20 секунд. По заявлению разработчиков, в некоторых экспериментальных случаях этот показатель достигал даже одной минуты.

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Такой значительный рост времени когерентности имеет решающее значение, поскольку он напрямую влияет на снижение количества ошибок в вычислениях и позволяет выполнять более сложные и надёжные алгоритмы.

Как отмечают разработчики чипа, без использования передовых технологий разработка Majorana 2 была бы невозможна. В процессе создания устройства компания Microsoft активно применяла агентные системы искусственного интеллекта. Данные интеллектуальные агенты помогали исследователям тестировать сотни материалов и находить оптимальные решения.

В частности, благодаря исследованиям с использованием искусственного интеллекта компания смогла перейти от алюминиевых структур к более сложным сверхпроводниковым материалам на основе свинца. Это позволило значительно повысить производительность и стабильность устройства.

Благодаря усовершенствованной стабильности и более продуманной архитектуре Microsoft пересмотрела свои ожидания относительно создания масштабируемого коммерческого квантового компьютера. Теперь компания планирует представить готовое решение уже к 2029 году, что на шесть лет раньше, чем планировалось ранее, когда запуск был намечен на 2035 год.

В рамках презентации нового чипа компания также представила платформу Microsoft Discovery. Этот инструмент использует искусственный интеллект для автоматизации и ускорения научных исследований. Платформа уже активно применяется в разработке новых технологий внутри Microsoft, а теперь стала доступна для внешних разработчиков через GitHub Copilot в режиме раннего доступа.