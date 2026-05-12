По мнению учёных, подобные системы способны производить сотни киловатт электроэнергии

Команда учёных создала инновационный проект, получивший название SHEW (Self-sufficient Harvester of Electricity-Water). Его цель — собирать дождевую воду с крыш многоэтажных зданий и преобразовывать её в электричество. По предварительным оценкам специалистов, подобные системы обладают потенциалом вырабатывать сотни киловатт энергии — этого может оказаться достаточно для обеспечения функционирования критически важных городских объектов, таких как серверные помещения, сети Wi-Fi, системы пожарной сигнализации, а в случае аварийного отключения электроэнергии — даже реанимационные отделения.

В отличие от солнечных панелей, которые не могут производить достаточно энергии в пасмурную погоду, система SHEW показывает высокую производительность даже при сильных осадках. Когда идёт дождь, вода стекает по каналам ливневой канализации, создавая избыточное давление. Когда давление достигает определённого уровня, срабатывает односторонний клапан, который направляет поток воды на микротурбину. Выработанная таким образом энергия аккумулируется в батареях.

Чтобы оценить возможности технологии, исследователи изучили информацию со спутников о 210 крупнейших городах мира, в которых проживает более миллиона человек, а среднегодовой уровень осадков составляет более 500 миллиметров. Наибольший потенциал для использования гидроэнергии был обнаружен в городах Восточной части Китая и Юго-Восточной Азии, где небоскрёбы расположены очень плотно, а тропические ливни идут часто. В Северной Америке и Европе этот потенциал ниже, поскольку там меньше осадков и меньше площадь крыш.

Исследователи подчёркивают, что результаты расчётов демонстрируют только физические возможности. Чтобы установить подобные турбины в уже существующей городской среде, необходимо будет значительно улучшить системы водоотведения. Поэтому вопросы экономической обоснованности и сроков возврата инвестиций пока остаются открытыми и нуждаются в дальнейшем анализе.