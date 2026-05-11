На азиатских онлайн-площадках были обнаружены поддельные модули DDR5, в которых вместо микросхем памяти установлены пластиковые заглушки

На азиатских онлайн-платформах были замечены случаи реализации контрафактных модулей оперативной памяти DDR5. Как сообщается, внешне подобные модули выглядят идентично оригинальным, однако вместо рабочих микросхем внутри них установлены пластиковые имитации с поддельными маркировками. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной на сайте WCCFtech, где было отмечено несколько подобных инцидентов.

В частности, один из покупателей из Японии приобрёл модуль памяти DDR5 SO-DIMM объёмом 16 ГБ с наклейкой, на которой был логотип Samsung. Однако уже при первом осмотре возникли подозрения: контакты золотого цвета отличались от обычных, а края платы были закруглены необычным образом. Кроме того, на элементах памяти была маркировка SK hynix, хотя должен был быть Samsung. Ну а при более тщательном изучении выяснилось, что вместо микросхем на плате были установлены пластиковые подделки.

Отмечается, что поддельные модули памяти DDR5 SO-DIMM объёмом 16 ГБ уже появились в интернет-магазинах, в том числе на Yahoo Japan. Один из подобных товаров был выставлен на продажу за 85 долларов. В описании товара продавец указал, что это «мусор», и не гарантирует его работоспособность, а также отказывается принимать товар обратно.

WCCFtech обращает внимание на то, что рост цен на оперативную память делает поддельные продукты всё более привлекательными для злоумышленников.