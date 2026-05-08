link1pc
AMD RDNA 5 будет значительно быстрее в трассировке лучей и создаст серьёзную конкуренцию NVIDIA
Если реализация RDNA 5 будет успешной, это может привести к изменению расстановки сил в игровой индустрии и создать серьёзную конкуренцию для NVIDIA

Источники, близкие к компании, и специалисты в области IT-технологий рассказали о технических характеристиках нового поколения графических процессоров AMDна архитектуре RDNA 5. Данные сведения стали доступны после закрытого мероприятия для разработчиков, а их анализ был опубликован известным аналитиком Moore's Law Is Dead (MLID).

Согласно представленной информации, графические процессоры AMD нового поколения обеспечат десятикратный прирост производительности в задачах, связанных с трассировкой лучей, по сравнению с нынешними приставками Xbox Series X и S. В новых консолях будет реализована поддержка технологии трассировки пути, которая позволит создавать освещение и тени кинематографического качества в режиме реального времени.

Ещё одно важное изменение — это способ обработки графики, который будет использоваться в будущих играх. Технология AMD FSR 5 перестанет быть просто технологией масштабирования, а будет фундаментом для создания собственных игровых движков разработчиками из Microsoft и PlayStation Studios. Игры будут разрабатываться изначально с применением технологий нейронного рендеринга, включая создание кадров и использование передовых методов улучшения разрешения.

По мнению MLID, если разработчики смогут в полной мере использовать возможности RDNA 5, то итоговое качество изображения будет даже лучше, чем при использовании нативного рендеринга. Как сообщается, при использовании чистого рендеринга производительность увеличится в три раза по сравнению с текущими консолями. А если использовать все новые технологии, то результат превзойдёт ожидания как по частоте кадров, так и по уровню детализации.

Специалист полагает, что RDNA 5 способна изменить ситуацию на рынке видеоигр. Инновационные разработки AMD могут составить серьёзную конкуренцию NVIDIA, особенно если компания сможет обеспечить привлекательную стоимость и получить широкую поддержку от разработчиков.

В общем, новое поколение видеокарт от AMD вызывает у многих большие надежды. Обещания звучат очень привлекательно. Однако, как всё будет реализовано на практике, станет понятно только в следующем году.

#amd #nvidia #трассировка лучей #rdna 5 #трассировка пути #mlid #moore&#x27;s law is dead
Источник: youtu.be
