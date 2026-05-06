Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
В Дании кладоискатели нашли редкие серебряные монеты с библейскими символами о конце времен
На редких монетах «Агнец Божий» можно увидеть греческие буквы Альфа и Омега, которые в Библии упоминаются как «Начало и Конец». Это выражение тесно связано с Книгой Откровения.

В регионах Южная Ютландия и Тю кладоискатели обнаружили две необычные серебряные монеты, представляющие особый интерес для исследователей. На данных монетах изображены символы, которые имеют глубокое религиозное значение и, как сообщается, напрямую связаны с библейскими пророчествами о конце света.

Данные символы — «Агнец Божий» и греческие буквы Альфа и Омега — олицетворяют начало и конец всего сущего, указывая на власть Бога над временем и вечностью. В Книге Откровения эти символы упоминаются как предвестники грядущих событий, связанных с концом времен.

На одной стороне монеты представлен образ Агнца Божьего, который возвышается над символами, что, по мнению исследователей, служит наглядным выражением богословского смысла, связанного с жертвой Христа, судом и вечностью.

Обнаруженные в ходе раскопок артефакты были направлены в Национальный музей Дании для дальнейшего более глубокого исследования. По мнению специалистов, данные монеты были изготовлены в качестве своеобразных оберегов. В частности, английский король Этельред придавал особое значение изображению христианских символов на монетах, которые, согласно верованиям того времени, должны были служить защитой для жителей Англии.

К слову, в мире существует всего около трёх десятков подобных монет, и находка двух новых экземпляров в Дании представляет собой событие, имеющее исключительное значение.

Как отмечается в статье Daily Mail, изображения, запечатлённые на этих миниатюрных серебряных артефактах, несут в себе глубокий символический смысл. Они тесно связаны с христианскими представлениями о конце времён и пророчествами о Втором пришествии Иисуса Христа. В соответствии с библейскими текстами, это событие будет сопровождаться бедствиями и катастрофами.

Данное открытие служит доказательством того, что в Средние века люди были убеждены в существовании божественного покровительства и в неизбежности конца времён. Эта вера была органичной составляющей их мировоззрения.

#находки #артефакты #клады #серебряные монеты #альфа и омега #библей #кладоискатели #конец времен #начало и конец
Источник: dailymail.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Forbes: Российские компании научились лучше справляться с дефицитом кадров
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter