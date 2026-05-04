Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Samsung выпустила апрельское обновление безопасности 2026 года и устранила 47 уязвимостей
Исправление затрагивает несколько поколений смартфонов и планшетов

Samsung официально сообщила о выпуске обновления безопасности 2026 года для своих устройств. Данное обновление включает в себя 47 исправлений, которые значительно повышают уровень безопасности смартфонов и планшетов компании.

Источник изображения: gizmochina.com

В обновлении не предусмотрено добавление новых функций или визуальных изменений. Его основная задача — устранить критические проблемы в системе Android и фирменных компонентах Samsung.

Первыми, кто получил свежее обновление, стали владельцы флагманских смартфонов Galaxy S26. Апдейт начали распространяться еще в начале апреля. Постепенно обновление стало доступно и для десятков других устройств, в том числе для моделей серий Galaxy S, Z, A и M, а также для защищенных моделей XCover и планшетов Tab. В связи с поэтапным внедрением обновление может появиться на конкретном устройстве с задержкой.

Из общего числа закрытых уязвимостей 33 относятся к общим проблемам безопасности Android, 10 — к компонентам Samsung Mobile, а 4 — к решениям Samsung Semiconductor. Некоторые исправления касаются фирменных сервисов, таких как Device Care, и платформы DeX. Это имеет большое значение для тех, кто активно пользуется продуктами Samsung.

Несмотря на то, что компания регулярно выпускает патчи для обеспечения безопасности, она всё ещё испытывает трудности с выпуском крупных обновлений интерфейса. В частности, массовое распространение One UI 8.5 ещё не началось, хотя бета-тестирование длилось долго. Такой подход свидетельствует о том, что для Samsung все же приоритетом является безопасность пользователей, а не своевременный выпуск функциональных обновлений.

#galaxy s #обновление android #обновление андроид #обновление samsung
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
BMW показала iX3 с анимированным капотом на технологии E-Ink
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter