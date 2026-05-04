Исправление затрагивает несколько поколений смартфонов и планшетов

Samsung официально сообщила о выпуске обновления безопасности 2026 года для своих устройств. Данное обновление включает в себя 47 исправлений, которые значительно повышают уровень безопасности смартфонов и планшетов компании.

Источник изображения: gizmochina.com

В обновлении не предусмотрено добавление новых функций или визуальных изменений. Его основная задача — устранить критические проблемы в системе Android и фирменных компонентах Samsung.

Первыми, кто получил свежее обновление, стали владельцы флагманских смартфонов Galaxy S26. Апдейт начали распространяться еще в начале апреля. Постепенно обновление стало доступно и для десятков других устройств, в том числе для моделей серий Galaxy S, Z, A и M, а также для защищенных моделей XCover и планшетов Tab. В связи с поэтапным внедрением обновление может появиться на конкретном устройстве с задержкой.

Из общего числа закрытых уязвимостей 33 относятся к общим проблемам безопасности Android, 10 — к компонентам Samsung Mobile, а 4 — к решениям Samsung Semiconductor. Некоторые исправления касаются фирменных сервисов, таких как Device Care, и платформы DeX. Это имеет большое значение для тех, кто активно пользуется продуктами Samsung.

Несмотря на то, что компания регулярно выпускает патчи для обеспечения безопасности, она всё ещё испытывает трудности с выпуском крупных обновлений интерфейса. В частности, массовое распространение One UI 8.5 ещё не началось, хотя бета-тестирование длилось долго. Такой подход свидетельствует о том, что для Samsung все же приоритетом является безопасность пользователей, а не своевременный выпуск функциональных обновлений.