Самой популярной видеокартой в Steam остается GeForce RTX 3060 с долей 3,99%

Согласно последним данным от Valve, в апреле 2026 года видеокарты с 8 ГБ видеопамяти остаются наиболее востребованными среди пользователей Steam. Их доля составляет 26,76%, что немного меньше, чем в предыдущем месяце (–0,76%).

На второй позиции находятся видеокарты с 16 ГБ видеопамяти, которые за прошедший месяц значительно укрепили свои позиции и теперь занимают 23,51% рынка, что составляет почти 2% роста. Замыкают тройку лидеров видеокарты с 12 ГБ видеопамяти, которые используют 13,45% игроков, что на 0,25% меньше, чем месяцем ранее.

Многие пользователи всё ещё применяют графические адаптеры с объёмом видеопамяти 4 и 6 ГБ. Их доля составляет 6,02% и 6,35% соответственно. Примечательно, что владельцы устаревших видеокарт с 2 ГБ видеопамяти не торопятся модернизировать своё оборудование: их количество достигает 4,54%.

Среди топовых решений: графические адаптеры с 24 ГБ видеопамяти (GeForce RTX 3090, RTX 4090, Radeon RX 7900 XTX) установлены у 5,03 % игроков. Однако новейшая модель GeForce RTX 5090 с 32 ГБ памяти пока не получила широкого распространения и используется лишь 1,16% пользователей.

Процесс массового перехода на видеокарты с большим объёмом видеопамяти происходит медленно: большинство игроков всё ещё выбирают устройства среднего класса.