Project Helix по сути будет представлять собой компьютер, который имитирует работу консоли

Компания Microsoft планирует внести значительные изменения в следующую версию игровой консоли Xbox под кодовым названием Project Helix. Так, согласно информации, полученной от инсайдера KeplerL2 и опубликованной на форуме NeoGAF, компания впервые за всю историю бренда откажется от использования специализированного графического процессора. Вместо этого Xbox будет использовать стандартный графический процессор, что, в свою очередь, приближает платформу к архитектуре обычных персональных компьютеров.

С самого своего основания Xbox отличалась уникальными аппаратными решениями, созданными специально для игр. Однако Project Helix станет исключением из этого правила. Данная консоль фактически будет представлять собой ПК, как бы эмулирующий консоль. Такой подход значительно упростит процесс портирования игр и их интеграции с экосистемой Windows, что, по мнению экспертов, и является стратегической целью Microsoft.

В тоже время, несмотря на отсутствие кастомизации GPU, проект Helix будет использовать AMD FSR Diamond — новое семейство технологий для улучшения качества изображения, шумоподавления и генерации кадров на основе трансформеров, оптимизированных для архитектуры RDNA 5.

Кроме того, согласно предварительным данным, новое поколение Xbox будет обладать пятикратным увеличением производительности в растеризации и двадцатикратным ростом в трассировке лучей по сравнению с Xbox Series X.

Предполагается, что проект Helix будет выпущен в конце 2027 года. Данное решение от Microsoft может стать ключевым для всей индустрии консолей, поскольку оно стирает различия между персональными компьютерами и игровыми приставками.