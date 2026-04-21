Командир лунной миссии «Артемида-2» поделился видео, снятым из космоса на флагманский смартфон iPhone 17 Pro Max

Командир лунной миссии «Артемида-2» Рид Уайзмен поделился на своей странице в соцсети X (ранее известной как Twitter) эксклюзивным видео, снятым прямо из космоса с помощью флагманского смартфона iPhone 17 Pro Max. В данном видео запечатлён редкий момент, когда Земля скрывается за Луной.

Как рассказывает сам Уайзмен, наблюдать за данным явлением через окно стыковочного люка было весьма затруднительно — Луна виднелась через него лишь в виде небольшого фрагмента. Однако ему на помощь пришёл его флагманский смартфон от Apple, который оказался как нельзя более подходящим для того, чтобы сделать впечатляющий снимок.

Для съёмки использовался восьмикратный зум — это обеспечивает максимально приближенное к человеческому глазу восприятие и позволило передать масштаб и великолепие космических видов без каких-либо искажений.





Стоит напомнить, что iPhone 17 Pro Max компания Apple представила в 2025 году. Данный смартфон оснащён тройной основной камерой с разрешением 48 мегапикселей на каждый модуль. Благодаря этому устройство способно делать снимки с высокой детализацией даже на большом расстоянии и в сложных условиях.