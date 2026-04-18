Восемь процессоров работают одновременно, выполняя одни и те же задачи

В рамках завершившейся лунной миссии Artemis II руководитель отдела интеграции и верификации программного обеспечения NASA Нейт Уитенбрук поделился подробностями о том, как осуществляется резервирование вычислительных систем на космическом корабле «Орион».

Корабль оснащён двумя бортовыми компьютерами, каждый из которых включает в себя два модуля управления полётом. В свою очередь, каждый модуль состоит из двух процессоров, которые осуществляют взаимный контроль выходных данных. Таким образом, в системе в общей сложности работают восемь центральных процессоров (CPU). Решение о выборе выходных данных принимается не в результате автоматизированного «голосования», а в соответствии с заранее заданным приоритетом модулей.

Если какой-либо модуль не справляется с поставленной задачей в отведенное время, он автоматически отключается, перезагружается и синхронизируется, после чего возвращается к выполнению своей функции. Вычислительная система также обеспечивает тройное резервирование памяти и возможность исправления однобитовых ошибок при каждом чтении данных, что, в свою очередь, значительно повышает ее надежность и эффективность.

Сетевые интерфейсы корабля оснащены двумя независимыми каналами связи, и данные с них постоянно сравниваются, чтобы выявить любые расхождения. Сеть имеет тройное дублирование, а резервное программное обеспечение физически расположено на отдельном наборе оборудования, что позволяет избежать последствий сбоя в основной системе.

В случае полного отключения электроэнергии предусмотрены специальные процедуры: системы могут самостоятельно перезапуститься, стабилизироваться и восстановить связь после возобновления подачи энергии.

По мнению экспертов TechRadar, система резервирования на «Орионе» значительно превосходит решения, применяемые в пассажирской авиации. Именно благодаря высокому уровню надёжности и слаженной работе специалистов удаётся избежать катастроф даже в случае серьёзных сбоев.