Согласно информации, представленной инсайдером Jaykihn, компания Intel рассматривает возможность выпуска очередного обновления линейки Raptor Lake, предназначенного для сокета LGA1700. Ожидается, что анонс данного обновления состоится в начале следующего года. Однако инсайдер подчеркивает, что эта информация пока предварительная и планы могут измениться в любой момент.
По всей видимости, в новой версии не будет процессоров Core i9 в линейке флагманских моделей. Это свидетельствует о том, что компания смещает акцент на массовый сегмент и решения для производителей оборудования, а не на обычных пользователей. Возможно, Intel планирует выпустить более доступные процессоры или модели, предназначенные для корпоративного рынка, а не для энтузиастов.
По неподтверждённой информации, в новых процессорах будет использоваться технологический процесс Intel 7. На данный момент компания Intel не предоставила официальных комментариев по этому вопросу.
Важно подчеркнуть, что у компании Intel уже есть серия процессоров Bartlett Lake-S для сокета LGA1700. Однако данные процессоры предназначены исключительно для использования в сетевых и периферийных устройствах и не предназначены для продажи конечным пользователям.