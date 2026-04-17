Судя по всему, Intel просто выпустит те же самые модели, которые уже были представлены ранее, но под другими названиями

Согласно информации, представленной инсайдером Jaykihn, компания Intel рассматривает возможность выпуска очередного обновления линейки Raptor Lake, предназначенного для сокета LGA1700. Ожидается, что анонс данного обновления состоится в начале следующего года. Однако инсайдер подчеркивает, что эта информация пока предварительная и планы могут измениться в любой момент.

Источник изображения: Videocardz

По всей видимости, в новой версии не будет процессоров Core i9 в линейке флагманских моделей. Это свидетельствует о том, что компания смещает акцент на массовый сегмент и решения для производителей оборудования, а не на обычных пользователей. Возможно, Intel планирует выпустить более доступные процессоры или модели, предназначенные для корпоративного рынка, а не для энтузиастов.



По неподтверждённой информации, в новых процессорах будет использоваться технологический процесс Intel 7. На данный момент компания Intel не предоставила официальных комментариев по этому вопросу.

Важно подчеркнуть, что у компании Intel уже есть серия процессоров Bartlett Lake-S для сокета LGA1700. Однако данные процессоры предназначены исключительно для использования в сетевых и периферийных устройствах и не предназначены для продажи конечным пользователям.