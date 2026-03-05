Пластиковый кожух с вентиляторами оторвался от радиатора видеокарты PowerColor Reaper RX 9070 спустя всего пару месяцев после покупки. И это уже не первый подобный случай.

Один из участников сообщества Reddit недавно столкнулся с весьма неприятной ситуацией, связанной с качеством сборки своей недавно приобретенной видеокарты. Геймер купил видеокарту PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 около двух месяцев назад и в целом был доволен приобретением, отмечая высокую производительность устройства, низкое тепловыделение и практически бесшумную работу.

Однако вскоре последовало неожиданное открытие — случайно проведенная чистка корпуса компьютера от пыли показала серьезные проблемы с конструкцией устройства. Оказалось, что пластиковый кожух видеокарты был серьёзно повреждён: четыре из шести креплений, предназначенных для соединения системы охлаждения с радиатором, были практически раскрошены. В результате остались только две точки крепления с левой стороны устройства.

Автор публикации предоставил наглядные видеоматериалы, демонстрирующие разрушение пластика и шаткое состояние всей конструкции. Несмотря на то, что бренд PowerColor имеет относительно невысокий статус, геймер справедливо возмущается, утверждая, что подобное разрушение дорогостоящего оборудования менее чем за три месяца нормальной эксплуатации является неприемлемым.

К сожалению, это не первый случай, когда с продукцией бренда PowerColor возникают проблемы. Ранее другой пользователь Reddit также столкнулся с подобной ситуацией: у его видеокарты PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 XT спустя всего четыре месяца после покупки тоже разрушились крепления пластикового кожуха к радиатору.

В результате, как и в вышеописанном случае, на кожухе остались только пару точек крепления, но с правой стороны. К слову, другие пользователи в комментариях к посту также поделились подобными случаями, что заставляет задуматься о качестве исполнения видеокарт PowerColor.