Аналитическое агентство Gartner опубликовало новый доклад, согласно которому длительный дефицит оперативной памяти станет причиной значительных изменений на рынке персональных компьютеров. Согласно представленному исследованию, ожидается сокращение поставок ПК в 2026 году примерно на 10,4% по сравнению с предыдущими показателями.
Источник: wccftech.com
Основная причина спада — недостаток доступной памяти, что вынуждает производителей увеличивать расходы на производство и повышать розничные цены конечной продукции. Так, доля затрат на компоненты памяти увеличится до почти четверти общей себестоимости каждого компьютера.
Ожидается также повышение конечной стоимости изделий почти на 17%, обусловленное удорожанием ключевых компонентов памяти — микросхем DRAM и NAND. Более того, дальнейший спрос на технологии искусственного интеллекта продолжит стимулировать дальнейшее увеличение расходов на электронику.
Наиболее драматичным последствием станет постепенное исчезновение категории недорогих компьютеров ценой ниже $500: аналитики предполагают, что такие устройства практически полностью перестанут существовать к концу десятилетия, уступив место более дорогим решениям.