Стоимость памяти в составе компьютера увеличится с 16 до 23%. Это сделает производство доступных моделей экономически невыгодным.

Аналитическое агентство Gartner опубликовало новый доклад, согласно которому длительный дефицит оперативной памяти станет причиной значительных изменений на рынке персональных компьютеров. Согласно представленному исследованию, ожидается сокращение поставок ПК в 2026 году примерно на 10,4% по сравнению с предыдущими показателями.

Может быть интересно

Источник: wccftech.com

Основная причина спада — недостаток доступной памяти, что вынуждает производителей увеличивать расходы на производство и повышать розничные цены конечной продукции. Так, доля затрат на компоненты памяти увеличится до почти четверти общей себестоимости каждого компьютера.

Ожидается также повышение конечной стоимости изделий почти на 17%, обусловленное удорожанием ключевых компонентов памяти — микросхем DRAM и NAND. Более того, дальнейший спрос на технологии искусственного интеллекта продолжит стимулировать дальнейшее увеличение расходов на электронику.

Наиболее драматичным последствием станет постепенное исчезновение категории недорогих компьютеров ценой ниже $500: аналитики предполагают, что такие устройства практически полностью перестанут существовать к концу десятилетия, уступив место более дорогим решениям.