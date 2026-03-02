Портал Videocardz, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что компания Intel планирует представить новую серию процессоров Core Ultra 200K Plus с обновленной архитектурой Arrow Lake Refresh. Официальная презентация назначена на 11 марта 2026 года.
Источник: videocardz.com
Сообщается также, что журналисты подтвердили достоверность сведений от известного инсайдера HXL: согласно данным соглашения о неразглашении (NDA), журналисты и блогеры смогут опубликовать первые обзоры новых процессоров уже 23 марта. Таким образом, временной промежуток между официальным анонсом и публикацией первых обзоров составит около двух недель.
Серия Arrow Lake Refresh станет последней версией процессоров, поддерживающих платформу LGA 1851. Первоначально сообщалось о трех моделях линейки, однако недавняя утечка подтверждает отказ Intel от выпуска топового варианта Core Ultra 9 290K Plus. Теперь семейство будет представлено двумя моделями: Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Эти изменения пока официально не подтверждены самой компанией Intel.