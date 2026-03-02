Сайт Конференция
link1pc
Intel планирует официально представить процессоры Core Ultra 200K Plus 11 марта 2026 года
Ожидается, что 23 марта закончится срок действия запрета на публикацию полных обзоров процессоров Core Ultra 200K Plus. После этого могут начаться официальные продажи.

Портал Videocardz, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что компания Intel планирует представить новую серию процессоров Core Ultra 200K Plus с обновленной архитектурой Arrow Lake Refresh. Официальная презентация назначена на 11 марта 2026 года.

Источник: videocardz.com

Сообщается также, что журналисты подтвердили достоверность сведений от известного инсайдера HXL: согласно данным соглашения о неразглашении (NDA), журналисты и блогеры смогут опубликовать первые обзоры новых процессоров уже 23 марта. Таким образом, временной промежуток между официальным анонсом и публикацией первых обзоров составит около двух недель.

Источник: videocardz.com

Серия Arrow Lake Refresh станет последней версией процессоров, поддерживающих платформу LGA 1851. Первоначально сообщалось о трех моделях линейки, однако недавняя утечка подтверждает отказ Intel от выпуска топового варианта Core Ultra 9 290K Plus. Теперь семейство будет представлено двумя моделями: Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Эти изменения пока официально не подтверждены самой компанией Intel.

#intel #lga 1851 #arrow lake refresh #core ultra 7 270k plus #core ultra 5 250k plus #core ultra 200k plus
Источник: videocardz.com
