Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Релиз Resident Evil Requiem установил рекорд серии по пиковому онлайну в Steam
Критики высоко оценили Resident Evil Requiem за графику, звук и атмосферу

Экшен-хоррор Resident Evil Requiem, ставший одним из главных игровых релизов 2026 года, вышел одновременно на всех основных платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Игра моментально установила новый рекорд по числу одновременных игроков среди всей серии Resident Evil.

Может быть интересно

По данным сервиса Steam, пиковый онлайн составил впечатляющие 267 509 пользователей. Предыдущими рекордсменами были ремейк Resident Evil 4 с результатом в 168 200 игроков и Resident Evil Village с 106 600 активными пользователями.

Критики также тепло приняли новинку. Оценки на ресурсах Metacritic и OpenCritic составили высокие 88 баллов и получили 95% положительных отзывов. Рецензенты отметили качественную графику, звуковое оформление и атмосферу проекта. Разработчики удачно совместили динамичные элементы экшена, характерные для кампаний Леона Кеннеди, и хоррор-элементы, присущие сюжетной линии Грейс Киршнер.

Одной из особенностей новинки стала возможность выбора камеры: игроки могут переключаться между режимами от первого и третьего лиц. Важным дополнением стало полное русскоязычное сопровождение — игра доступна на русском языке как с субтитрами, так и с полной озвучкой персонажей.

#steam #рекорд #resident evil requiem #пиковый онлайн
Источник: store.steampowered.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
5
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
6
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
+
Банк Stifel спрогнозировал падение биткоина до 38 тысяч долларов на основе 15-летней трендовой линии
+
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
5
На фоне запуска серии Galaxy S26 бренд Poco рекомендует дождаться более умных смартфонов
+
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
18
Игра в стиле Diablo Crystalfall попала в тренды Steam за месяц до выхода
+
WCCFTech: Дистрибьюторы допустили утечку Galaxy S26 Ultra в ответ на политику Samsung
+
В NJ Tech сравнили RX 5700 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в популярных играх
3
Мишустин сообщил о запуске в России производства лайнера Ту-214
+
TechPowerUp провели масштабное тестирование 34 видеокарт в новом хорроре Resident Evil Requiem
2
Белорусский «Гомсельмаш» будет использовать двигатели «КАМАЗ» в своей продукции
2
PCGH протестировали более 20 видеокарт от GTX 980 Ti до RTX 5090 в Resident Evil Requiem
1
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
18
Наклейки для Galaxy S26 показали сведения о прочности, ремонтопригодности и аккумуляторах смартфонов
+
Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S26 с почти единственным новшеством в виде выросших цен
1
УАЗ «Патриот» с новым 2.0-литровым турбомотором успешно завершил зимние калибровочные испытания
6
В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy Z TriFold по цене 400 000 рублей
+
Блогер сравнил примеры фотографий Galaxy S26 Ultra и S25 Ultra
+

Популярные статьи

Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
28
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
15
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
2

Сейчас обсуждают

Антон Филимонов
11:26
А толку-то? Однопоточные приложения полезные назови кроме Ворда?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
HWSCRU
11:26
У нас такое не проканает, отменят заказ и все.
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
Waramagedon
11:11
придет понимание -16гб хватает на всё
HP: Цена оперативной памяти при сборке ПК составляет 35% стоимости всех остальных комплектующих
Waramagedon
11:09
ОЗУ бьёт по всем, цены на процы официально увеличились.
HP: Цена оперативной памяти при сборке ПК составляет 35% стоимости всех остальных комплектующих
IRanPast
11:08
Хлама вшивого даже в списках нет
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
Валерий Валерьевич
10:58
а Хуанг кричал, что ИИ это круто, особенно тот что нвидия использует для написания своих кривых драйверов. кто нибудь ещё ему верит? и вишенка на торте, это статус драйвера WHQL, это значит что индус...
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
KotSkripaley
10:55
Какой сюрприз, а кто бы мог подумать.
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
L1yod
10:51
Вот чудеса, не было не когда таких новостей ,а тут просто за месяц штук 50, то там продавец ошибся то тут, то тому прислали, что то дорущее вместо "зубной пасты" то этому ,ну прям чудо, во херню постя...
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
Azimutt
10:38
Для тех, кто закончил училище, техникум или колледж - однозначно нужно разрешать, а для чего же они учились (в учебном заведении тоже, наверное, учитывали возраст, когда принимали на обучение). А вот ...
В России ослабят условия приёма на работу несовершеннолетних на производства
Никита Абсалямов
10:37
Сама эта подвальная сборка ПК была явлением маргинальным - для бедных. Да пройдёт пару лет и после кризиса 1998 года рынок сильно поменяется во всём мире, но до того - только Compaq, только HP, только...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter