Экшен-хоррор Resident Evil Requiem, ставший одним из главных игровых релизов 2026 года, вышел одновременно на всех основных платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Игра моментально установила новый рекорд по числу одновременных игроков среди всей серии Resident Evil.

По данным сервиса Steam, пиковый онлайн составил впечатляющие 267 509 пользователей. Предыдущими рекордсменами были ремейк Resident Evil 4 с результатом в 168 200 игроков и Resident Evil Village с 106 600 активными пользователями.

Критики также тепло приняли новинку. Оценки на ресурсах Metacritic и OpenCritic составили высокие 88 баллов и получили 95% положительных отзывов. Рецензенты отметили качественную графику, звуковое оформление и атмосферу проекта. Разработчики удачно совместили динамичные элементы экшена, характерные для кампаний Леона Кеннеди, и хоррор-элементы, присущие сюжетной линии Грейс Киршнер.

Одной из особенностей новинки стала возможность выбора камеры: игроки могут переключаться между режимами от первого и третьего лиц. Важным дополнением стало полное русскоязычное сопровождение — игра доступна на русском языке как с субтитрами, так и с полной озвучкой персонажей.