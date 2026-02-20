Это максимальное значение, которое когда-либо удавалось достичь при разгоне графических процессоров

На официальном канале AMD Gaming на платформе YouTube был опубликован видеоролик с демонстрацией достижения мирового рекорда по разгону графического ядра видеокарты Radeon RX 9060 XT.

Изначально эталонная тактовая частота графического ядра карты в режиме Boost составляла 3,13 ГГц. Однако оверклокеры Sampson и Splave, используя экстремальные методы охлаждения с применением жидкого азота, смогли повысить частоту графического ядра до 4769 ГГц, что превышает исходные значения на целых 52%.

Автор: AMD Источник: youtube.com

Данный показатель стал новым мировым рекордом среди графических процессоров. Ранее наиболее высокий результат принадлежал встроенному графическому ядру процессора Intel Arrow Lake, достигшему частоты 4250 МГц. Среди настольных видеокарт лидером была GeForce RTX 4090, которую тот же оверклокер Splave смог разогнать до 4020 МГц по ядру.

Однако, несмотря на впечатляющие результаты, подробная техническая информация относительно напряжений и прочих ключевых параметров, задействованных в процессе достижения рекорда, в опубликованном ролике отсутствует.