Epic Games решила прислушаться к отзывам пользователей и начала работу над устранением наиболее существенных недостатков своего лаунчера EGS

Фирменный лаунчер Epic Games Store долгое время подвергался жесткой критике среди игрового сообщества. Однако недавно появились признаки того, что руководство сервиса решило уделить внимание решению накопившихся проблем.

Может быть интересно

Стивен Эллисон, занимающий должность вице-президента и генерального менеджера Epic Games Store, рассказал журналистам портала Eurogamer о планах улучшения ситуации. По словам Эллисона, необходимость значительных доработок назрела давно, однако ранее основное внимание уделялось разработчикам и сопутствующим аспектам экосистемы. Лишь в последнее время началась целенаправленная работа по улучшению пользовательских интерфейсов и функционала.

Эллисон честно признал, что нынешняя версия программы не идеальна, особенно много критики вызывает низкая производительность лаунчера. Разработчики намерены существенно ускорить работу приложения, сократить задержки при взаимодействии с сервером и минимизировать неудобства, возникающие при навигации внутри магазина.

Кроме повышения производительности, планируется введение ряда новых возможностей, направленных на повышение социальной активности пользователей. Среди нововведений ожидаются создание сообществ, внедрение игровых профилей, поддержка личных сообщений и голосового чата. Компания также рассматривает идею реализации региональных магазинов и объединения игровой библиотеки между ПК и мобильными устройствами.

При этом администрация Epic Games подчеркивает, что существующая программа бесплатной раздачи игр останется неизменной. В итоге, несмотря на осознание текущих недостатков своей платформы, представители Epic демонстрируют намерение продолжать привлекать аудиторию и поддерживать лояльность геймеров.