Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc_bl0g
Epic Games признала плохое состояние своего лаунчера EGS и анонсировала его масштабные изменения
Epic Games решила прислушаться к отзывам пользователей и начала работу над устранением наиболее существенных недостатков своего лаунчера EGS

Фирменный лаунчер Epic Games Store долгое время подвергался жесткой критике среди игрового сообщества. Однако недавно появились признаки того, что руководство сервиса решило уделить внимание решению накопившихся проблем.

Может быть интересно

Стивен Эллисон, занимающий должность вице-президента и генерального менеджера Epic Games Store, рассказал журналистам портала Eurogamer о планах улучшения ситуации. По словам Эллисона, необходимость значительных доработок назрела давно, однако ранее основное внимание уделялось разработчикам и сопутствующим аспектам экосистемы. Лишь в последнее время началась целенаправленная работа по улучшению пользовательских интерфейсов и функционала.

Эллисон честно признал, что нынешняя версия программы не идеальна, особенно много критики вызывает низкая производительность лаунчера. Разработчики намерены существенно ускорить работу приложения, сократить задержки при взаимодействии с сервером и минимизировать неудобства, возникающие при навигации внутри магазина.

Кроме повышения производительности, планируется введение ряда новых возможностей, направленных на повышение социальной активности пользователей. Среди нововведений ожидаются создание сообществ, внедрение игровых профилей, поддержка личных сообщений и голосового чата. Компания также рассматривает идею реализации региональных магазинов и объединения игровой библиотеки между ПК и мобильными устройствами.

При этом администрация Epic Games подчеркивает, что существующая программа бесплатной раздачи игр останется неизменной. В итоге, несмотря на осознание текущих недостатков своей платформы, представители Epic демонстрируют намерение продолжать привлекать аудиторию и поддерживать лояльность геймеров.

#epic games #egs
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
3
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
3
Узбекистан заказывает военно-транспортный самолёт C-390 Millennium для замены Ан-12
1
Европейские учёные обнаружили древнюю «биологическую GPS-систему» возрастом 97 миллионов лет
+
В MxBenchmarkPC протестировали многокадровую генерацию на RTX 3080 в Cyberpunk 2077
1
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
+
Удачливые покупатели приобрели RTX 5080 и RTX 5090 в несколько раз дешевле их текущей цены
3
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
7
TechPowerUp: Обновленная версия классического симулятора F-22 готовится к релизу на PC
+
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
1
Популярность Linux среди геймеров Steam увеличилась на 64% всего за год
+
Intel планирует вернуться на рынок памяти и анонсировала новый стандарт DRAM — Z-Angle Memory
1
Российская тюнинг-компания предложила для новой Lada Niva Travel двигатель мощностью до 140 л. с.
3
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
1
Учёные нашли останки затерянного мира возрастом миллион лет в пещере Новой Зеландии
+
PC Gamer составили рейтинг лучших процессоров в феврале 2026 года
+
Новейший российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» завершил свой первый рейс
1
Bloomberg: Минфин США разрешит американским компаниям добывать нефть в Венесуэле
2
Overclock 3D: Western Digital планирует сделать HDD в 8 раз быстрее
1
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
9

Популярные статьи

ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
140
Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
4
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
1
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
2
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
+
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
2

Сейчас обсуждают

si-cat
12:35
Вот как аффтар любую тему превращает в коллаборацию бреда и фекалий ???
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Китя.
12:32
Shadow of the Tomb Raider тест игры поражняковый чем больше душу процессор тем больше результат прикинь. скинул до 5Ггц и под 300 набирает. а на 5.6Ггц набирает меньше 278. Игра старая не понимает про...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Андрей Жуков
12:29
А что можно снять крышку проца, влезть в 4нм и перепаять транзистор? Что значит восстановленный?
Владелец вышедшего из строя Ryzen 9 7950X3D получил от техподдержки AMD взамен Ryzen 9 9950X3D
DANYNAFIG
12:22
Что б у вас флешка обнулилась .
Bitcoin за неделю подешевел на 20%, а Ethereum почти на 30% — аналитики говорят о «криптозиме»
Вадим Берёзкин
12:14
Дизлайкакают любители некро-ПК. У них и Hogwarts на 1660 в 2к на ультрах идёт)
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
Вадим Берёзкин
12:12
Можно узнать производительность в PoE, ArkRiders? А то я тоже могу сказать что на встройке всё тянет. 1280*720 на средних, с апскейлером на Качество. 55-75 fps на встройке 780m Но играть так это отд...
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
Сергей Анатолич
12:11
Ну да, у вас в киеве уже все в дырку ходят. Скоро будете друг друга жрать с голодухи. Удачи, хохлы! А что касается ракет? То Россия выпускает лучшее в мире оружие, что доказано в реальных боях и побед...
Истёк срок действия договора между США и РФ об ограничении стратегических наступательных вооружений
Вадим Берёзкин
12:08
Это ж в каком разрешении надо запускать игры на таком железе, чтобы не уложиться в 8гб?) Там FullHD - предел для gpu. А играм в FullHD чаще всего и 6гб хватит. 8гб с запасом для апскейлеров и игр с ...
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
Вадим Берёзкин
12:05
Gtx1060, год выпуска - 2016 RDR2 - 2015-16 GTA5 - 2014 GoW - 2018 Чему тут удивляться? 3-4 года видюха может тянуть актуальное, потом идут просадки до 30фпс. Игры новее 2019/20 года будут захлёбыва...
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
deema35
12:02
" По данным инсайдеров, кристаллы памяти от CXMT при той же ёмкости оказываются на 40–50% крупнее, чем у лидеров рынка вроде SK Hynix. С пластины получается меньше чипов, что резко увеличивает себесто...
Wccftech: Китайские производители CXMT и YMTC не смогут улучшить ситуацию на рынке памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter