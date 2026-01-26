Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc_bl0g
Эдисон мог непреднамеренно получить графен в 1879 году во время экспериментов с лампами накаливания
Эксперимент продемонстрировал, что принципы работы старых электрических технологий схожи с современными методами создания наноматериалов

Исследователи из Университета Райса провели необычный эксперимент, показавший, что обыкновенная лампа накаливания конца XIX века способна производить современный высокопрочный материал — графен. Результаты работы опубликованы в престижном научном издании ACS Nano.

Может быть интересно

Графен, состоящий из одного слоя атомов углерода, отличается высокой прочностью, отличной проводимостью электричества и теплопроводностью. Сегодня этот материал активно применяется в различных областях науки и техники: от датчиков и микросхем до аккумуляторов нового поколения.

Один из способов получения графена — это мгновенный джоулев нагрев, при котором углеродные материалы разогреваются до температуры около 2000–3000 °C под воздействием электрического поля. Этот метод позволяет получать особый вид графена — турбостратный, обладающий уникальными свойствами.

Команда ученых во главе с профессором Джеймсом Туром решила выяснить, могли ли подобные процессы происходить внутри лампочек Томаса Эдисона. Дело в том, что ранние лампы использовали в качестве светоизлучающих элементов не металлические нити, а углеродные волокна, часто изготовленные из японского бамбука. Под действием электрического тока такие волокна сильно нагревались, достигая высоких температур, близких к современным условиям синтеза графена.

Для проверки гипотезы исследователи приобрели аутентичные лампочки, созданные по оригинальной технологии начала XX века. Углеродная нить одной из ламп была подсоединена к источнику постоянного тока напряжением 110 вольт и включена ровно на 20 секунд. Именно такая кратковременность нагрева необходима для образования именно графена, а не обычного графита.

После эксперимента ученые заметили изменение цвета нити: она приобрела характерный серебристый оттенок. Проведенные анализы методом рамановской спектроскопии подтвердили наличие на поверхности нити частиц турбостатического графена.

Однако данное открытие вовсе не значит, что Томас Эдисон целенаправленно занимался производством передовых наноматериалов. Любые следы графена исчезли бы вскоре после включения лампы на длительное время, поскольку высокая температура эксплуатации привела бы к разрушению тонких слоев материала.

Тем не менее исследование доказало удивительный факт: еще в конце XIX столетия человечество имело доступ к технологиям, позволяющим синтезировать вещества, ставшие впоследствии важнейшими компонентами современной электроники.

#наука #история #графен #эдисон #лампочка эдисона
Источник: pubs.acs.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
9
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
+
Первый российский станок по ошиповке шин начал производиться на бывшем заводе Michelin
1
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
+
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
4
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
Чешский самолёт L-39 Skyfox преодолел 23 тысячи км без полного технического обслуживания
+
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
1
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
37
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Покупатели RTX 5090 и RTX 5080 на сайте ZOTAC жалуются на отмену заказов и последующее повышение цен
1
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
+
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
6
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
2
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
9
BioWare требуется производственный директор для работы над новой Mass Effect
+
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
4
На спутниковых снимках замечен прогресс Китая в строительстве авианосца с ядерной силовой установкой
+
Xiaomi готовит смартфон Poco X8 Pro Iron Man Edition
+

Популярные статьи

Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
2

Сейчас обсуждают

Comandante
12:20
Можешь не пыжиться своей галиматьёй, сайт труп.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Андрей Касянчук
12:19
Мы обманываем намного наглее? 😉😁
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
Wanderen
12:19
У меня с 2012 года стоит комп ( не продавал в своё время. так и остался , под просмотр ютюб ,фильмов и т.д.) Основной комп был с 3060 12гб. а когда его АПнул до 5070 , 3060 поставил в старый комп 201...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
OgoGoLog
12:17
Какое же тупое фанатство... Там на DTF вчера войны консольщиков и пекарей были. Свой вклад внёс?
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
Alex PAW
12:14
у богатых свои причуды... это не богатые - это зажравшиеся, вот нахрена им штат в 20 тысяч человек??? сколько реально хороших игр убисофт выпустил за последние 5 лет????? 30 человек сделали Экспедици...
Инсайдер: Ремейк Prince of Persia The Sands of Time перед его отменой был готов на 99,99%
222
11:51
впаривают папусам повестку
В Минэнерго потребность дата-центров для ИИ в электричестве оценили в 2—2,5 ГВт до 2030 года
Alex PAW
11:50
Только может наступить кризис SSD??? Серьезно??? А то что цены УЖЕ в 3 раза выросли - не кризис?
WCCFTech прогнозирует дефицит NAND и резкий рост цен на SSD
Chihonya
11:33
Вот ему)
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
Midnight Sun
11:15
Чем он будет лучше хотя бы того же Haval Jolion, который за эту цену еще и полноприводный? Ну, кроме обогрева боковых стекол.
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
komatoz2000
11:08
А можно сразу сделать 180 лошадок для спорт версии ? "Можно , но зачем" Автоваз - другого от тебя и не ждали. добавить лошадок чутка, но сверху лям с горкой цены насыпать - это так по вазовски... тьф...
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter