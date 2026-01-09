Энтузиастам не стоит надеяться увидеть новые видеокарты Blackwell Refresh в 2026 году

Согласно информации портала Videocardz, полученной из инсайдерских источников на форуме Board Channels, компания NVIDIA приняла решение отложить на неопределённый срок анонс видеокарт линейки GeForce RTX 50 Super. Производитель официально уведомил своих партнёров об этом решении, подтвердив изменения в планах по выпуску передовых игровых решений.

Принятое решение обусловлено двумя основными факторами. Во-первых, серьёзный дефицит памяти на мировом рынке значительно увеличил затраты на производство новых видеокарт, поскольку одной из их ключевых особенностей должен был стать расширенный объём видеопамяти. Это, в свою очередь, серьёзно влияет на конечную стоимость продукции.

Во-вторых, стремительный рост спроса на высокопроизводительные графические ускорители для центров обработки данных вынуждает компанию сосредоточиться на выпуске специализированных чипов, предназначенных для вычислительных задач искусственного интеллекта и серверных приложений. Этот сегмент рынка приносит больше прибыли, что заставило компанию временно отложить планы, касающиеся массового потребительского сегмента.

В связи с этим, возможность выпуска обновлённых моделей видеокарт серии Blackwell Refresh остаётся под вопросом. По мнению руководства NVIDIA, базовых вариантов серии RTX 50 будет достаточно для поддержания конкурентоспособности текущего поколения продуктов в течение длительного времени. Исходя из сложившейся ситуации, появление видеокарт серии SUPER в ближайшем будущем становится маловероятным.