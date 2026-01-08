Команда занимается поиском локаций, созданием костюмов и декораций. Режиссёром новых эпизодов назначен Фредерик Е. О. Тойе, который ранее работал над предыдущими сериями шоу.

Компания Amazon MGM Studios официально объявила о намерении начать съёмочный процесс третьего сезона популярного постапокалиптического сериала «Fallout» значительно ранее запланированного срока. Ранее предполагалось, что производство новых эпизодов начнётся ближе к концу лета, однако сейчас было принято неожиданное решение перенести старт производства на весну текущего года. Согласно официальному заявлению студии, первые сцены будут сниматься уже с первого мая в городе Санта-Кларита, штат Калифорния.

Подобное изменение планов не только снимает опасения фанатов относительно длительных перерывов между выпусками, но и свидетельствует о намерении создателей сериала поддерживать постоянный темп выхода новых эпизодов. В итоге зрители смогут насладиться продолжением захватывающей истории уже в ближайшее время.

Кроме того, режиссёром вновь станет Фредрик Э.О. Той (Fred Toye). Благодаря своему опыту и таланту, он продолжит создавать уникальную атмосферу вселенной «Fallout», сохраняя стилистику и тематическое единство предыдущих сезонов. Это, в свою очередь, обеспечит поклонникам сериала тот же уровень качества и погружения в историю, которую полюбили миллионы зрителей по всему миру.