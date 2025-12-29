По мнению блогеров, в ближайшее время на рынке не стоит ожидать значительного роста числа видеокарт с 16 ГБ видеопамяти. Предполагается, что новым стандартом для среднего сегмента станут видеокарты с 12 ГБ памяти.

На популярном техническом канале Hardware Unboxed вышло новое видео, посвященное обсуждению вопросов подписчиков относительно сроков выпуска, стоимости и характеристик грядущих поколений графических процессоров. Наиболее интригующим оказался комментарий авторов относительно ожидаемых трудностей, которые могут возникнуть из-за кризиса на рынке динамической оперативной памяти (DRAM).

Блогеры считают, что нехватка доступной DRAM может привести к задержкам в производстве новых графических ускорителей как минимум до 2027 года. Они также отмечают, что рост цен на видеопамять существенно повлияет на стоимость конечных продуктов. Например, стоимость закупки 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 увеличилась примерно на 100 долларов.

Производители, стремясь сократить расходы, могут отказаться от популярных сегодня видеокарт с 16 ГБ видеопамяти. Это связано с тем, что из-за роста цен на комплектующие их производство станет нерентабельным.

В результате в новом массовом сегменте появятся видеокарты с меньшим объёмом памяти — до 12 ГБ. Возвращение к моделям с 8 ГБ видеопамяти кажется маловероятным, учитывая невысокий спрос на них в текущих линейках.

По мнению авторов Hardware Unboxed, будущие игровые видеокарты будут иметь существенные изменения в своей структуре и ценовой доступности.