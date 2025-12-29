AMD продолжает оставаться лидером на рынке игровых процессоров

В 2025 году в мире игровых центральных процессоров произошло не так много событий, но компания AMD все же представила несколько значимых новинок, о которых рассказывает PC Gamer. Основное внимание производителей было сосредоточено на выпуске энергоэффективных и оптимизированных версий уже существующих моделей, однако именно решения AMD привлекли особое внимание общественности.

Ryzen 9 9950X3D

Безусловно, главным событием стало появление долгожданного флагмана — Ryzen 9 9950X3D. Этот процессор сочетает в себе 16 мощных ядер, высокую частоту и новую версию архитектуры 3D V-Cache. По итогам тестирования, именно этот процессор занял первое место в рейтинге лучших игровых CPU 2025 года, опередив конкурентов по скорости обработки данных. Однако его высокая стоимость в 699 долларов делает его скорее премиальным выбором.

Ryzen AI Max / Strix Halo

Серия мобильных процессоров Ryzen AI Max представляет собой уникальное сочетание мощных ядер центрального процессора с интегрированной графической подсистемой на передовой архитектуре RDNA 3.5. Хотя такая графика не способна заменить полноценную дискретную видеокарту, её производительность вполне сопоставима с современными GPU начального и среднего уровней. Это идеальный выбор для компактных сборок и портативных устройств, включая системы, ориентированные на обработку искусственного интеллекта (AI).

Ryzen 5 7500X3D

Шестиядерный процессор Ryzen 5 7500X3D, компактный и энергоэффективный, с объёмом кэш-памяти третьего уровня 96 МБ, продемонстрировал впечатляющую игровую производительность при умеренном уровне потребления энергии. Несмотря на более высокую цену по сравнению с конкурентами, этот компактный процессор станет отличным выбором для тех, кто собирает мини-ПК формата SFF.

К сожалению, в России этот процессор не так широко доступен, как хотелось бы. Однако для тех, кто хочет приобрести его, есть альтернатива — немного менее производительный, но более доступный Ryzen 5 7500F.

Итоги года

По мнению редакции PC Gamer, лучшим игровым процессором 2025 года остаётся прошлогодняя модель Ryzen 7 9800X3D, которая отличается оптимальным соотношением цены и качества. Среди бюджетных вариантов наибольшего успеха добился Ryzen 5 7600X.

В 2025 году AMD продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке игровых процессоров. К слову, эксперты портала Tom's Hardware также составили свой рейтинг процессоров Intel и AMD к концу 2025 года, в котором сравнили линейки обеих компаний по нескольким ключевым параметрам. В результате, по мнению экспертов Tom's Hardware, процессоры AMD оказались сильнее чипов Intel со счётом 8:4.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424