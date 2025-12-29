link1pc
Tom's Hardware: AMD уверенно обошла Intel в рейтинге процессоров в 2025 году
Подведя итоги, эксперты Tom's Hardware объявили, что процессоры AMD одержали победу над чипами Intel со счетом 8:4

Эксперты портала Tom's Hardware проанализировали результаты напряжённой борьбы между двумя крупнейшими производителями центральных процессоров — Intel и AMD. Они тщательно сравнили линейки обеих компаний по нескольким ключевым параметрам и выявили победителя.

Ценообразование

По критерию «цена за 1 FPS» лидируют модели Intel Core i5-14600K, Core i7-14700K и Core Ultra 5 245K. Однако стоит отметить, что достичь такого уровня производительности можно только при условии использования высокоскоростной оперативной памяти и дорогих материнских плат с премиальными чипсетами.

Процессоры AMD, напротив, демонстрируют высокую производительность даже на бюджетных платформах и менее зависимы от частоты оперативной памяти. Платформа AMD AM5 также обладает значительным потенциалом для будущих обновлений, в то время как Intel планирует замену сокетов LGA 1700 и LGA 1851 на новый стандарт LGA 1954.

Победителем в номинации признана компания AMD.

Игровая производительность

Процессоры AMD Ryzen 9000X3D превосходят аналогичные продукты Intel практически во всех современных игровых приложениях.

Этот раунд остался за AMD.

Производительность в рабочих задачах

В этой сфере наблюдается относительная стабильность: процессоры Intel показывают лучшие результаты в задачах, где требуется высокая производительность одного ядра, в то время как AMD уверенно лидирует в многопоточной среде. Ничья в данном раунде.

Технологии и характеристики

Отказ Intel от технологии Hyper-Threading значительно ослабил конкурентоспособность её продуктов. AMD же укрепила свои позиции благодаря введению инновационной технологии 3D V-Cache и поддержке расширенных инструкций AVX-512. В этом раунде снова побеждает AMD.

Энергоэффективность

Тестирование показало значительное преимущество решений AMD с технологией 3D V-Cache в плане энергопотребления. AMD побеждает ещё в одном раунде.

Разгонный потенциал

Intel предлагает более широкие возможности для разгона своих процессоров, предоставляя пользователям широкий спектр инструментов для оверклокинга и обеспечивая значительный прирост производительности. Это первая победа Intel в данном противостоянии.

Драйверы и программное обеспечение

В течение года ни одна из компаний не допустила серьёзных ошибок в работе драйверов. В этом аспекте была зафиксирована ничья.

Долгосрочная поддержка платформ

Частые изменения стандартов сокета у Intel могут негативно сказаться на долгосрочном доверии пользователей. В то же время AMD традиционно обеспечивает длительную совместимость своей продукции, что дает ей преимущество в данном критерии.

Безопасность

Обе компании оперативно реагируют на обнаруженные уязвимости и своевременно выпускают обновления. Эксперты отмечают ничью в этом аспекте.

Итоговый результат

Победу одержали процессоры AMD, набрав восемь очков, в то время как Intel удалось набрать лишь четыре. Подобный результат свидетельствует о значительных успехах AMD в ключевых областях развития рынка центральных процессоров.

#intel vs amd #сравнение процессоров #рейтинг процессоров #intel vs ryzen #amd против intel #intel и amd

Источник: tomshardware.com
Источник: tomshardware.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

