Обнаруженные запасы значительно превышают все известные на Земле резервы гелия

Геологи корпорации Pulsar Helium сообщили о находке крупных запасов гелия в восточной части Гренландии. По предварительным оценкам, объем обнаруженного ресурса значительно превышает ранее известные мировые запасы этого редкого газа.

Открытие является знаковым событием, поскольку значительное количество месторождений гелия было выявлено лишь недавно. Например, в 2016 году в Танзании были найдены крупные залежи гелия с концентрацией выше 10%, что подтвердило гипотезу ученых о возможности формирования гелиевых резервуаров независимо от природных газов.

Исследования последних десятилетий позволили понять механизм образования таких уникальных месторождений: древняя вулканическая активность, радиоактивный распад элементов и нагрев горных пород способствуют выделению чистого гелия, который затем переносится азотом через подземные структуры и накапливается в подземных хранилищах.

Открытие имеет огромное значение для промышленности и технологий, ведь гелий — это газ, необходимый для многих современных отраслей: производства микросхем, создания волоконно-оптического оборудования, медицины и космической промышленности. Ранее рынок неоднократно переживал кризисы поставок, вызванные нехваткой этого ценного ресурса.

Теперь же ученые утверждают, что в древних породах обнаружены значительные запасы гелия, которых хватит на долгие годы. Новые месторождения способны снизить зависимости от традиционных поставщиков и уменьшить риск дефицита критически важного сырья.