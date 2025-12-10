14 декабря 2025 года в Московском аукционном доме пройдут главные торги 2025 года. На них будет представлена коллекция русской живописи XIX–XX веков, общая оценочная стоимость которой составляет 2,5 миллиарда рублей.

В воскресенье, 14 декабря, Московский аукционный дом проведет ключевые мероприятия года — аукцион коллекции русской живописи XIX–XX века общей оценочной стоимостью 2,5 млрд рублей. По словам организаторов, коллекция значительно превышает масштабами и стоимостью аналогичные события, проводившиеся ранее ведущими мировыми торговыми площадками, такими как Christie’s и Sotheby’s.

На предстоящих торгах главным лотом станет произведение Валентина Серова «Портрет Д. Г. фон Дервиза», созданное в 1895 году. Оценочная стоимость этой работы составляет около 1,5 миллиона долларов. Это обусловлено не только исторической значимостью полотна, но и его безупречной историей происхождения.

Помимо знаменитого портрета, организаторы предлагают вниманию покупателей более двухсот работ выдающихся русских живописцев. Среди наиболее ценных экспонатов представлены творения Ивана Шишкина («Хвойный лес»), Ивана Айвазовского, Владимира Маковского, Петра Кончаловского, Исаака Левитана («Этюд Берег моря. Камень») и других признанных авторов. Значительная часть представленных полотен принадлежит мастерам, чьи имена оказали значительное влияние на развитие русского изобразительного искусства.

Кроме картин, среди выставленных лотов будут также иконы, предметы декоративно-прикладного искусства и произведения современных художников, включая монументальные работы Зураба Церетели.

Управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова подчеркнула значимость события, отметив высокий уровень развития внутреннего российского арт-рынка. Она выразила уверенность, что проведение столь крупных мероприятий свидетельствует о зрелости рынка отечественной живописи и подтверждает высокие оценки русских художественных коллекций на международной арене.

Предварительный осмотр выставки будет доступен до субботы включительно, а сами торги начнутся в 17:00 в историческом здании Большого Овчинниковского переулка.