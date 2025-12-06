Для входа в мобильную версию «Госуслуг» теперь требуется установить мессенджер Max. Для настольной версии «Госуслуг» вход через SMS по-прежнему доступен.

Пользователи смартфонов начали жаловаться на то, что не могут воспользоваться приложением «Госуслуги» без предварительной привязки аккаунта к мессенджеру Max. Позже Министерство цифрового развития подтвердило, что начался поэтапный отказ от привычной процедуры авторизации через SMS.

Причиной нововведений называется стремление обеспечить более надежную защиту персональных данных пользователей, поскольку риск фишинга и взлома учетных записей посредством SMS стремительно растет.

Процесс отказа от отправки кодов подтверждения по SMS будет происходить постепенно. На первом этапе этот метод авторизации будет недоступен только для владельцев мобильных устройств. Теперь для входа в мобильное приложение, пользователям нужно будет получать одноразовые пароли непосредственно через мессенджер Max или использовать дополнительные способы проверки подлинности:

Биометрический доступ — с помощью отпечатка пальца или распознавания лица.

Двухфакторная аутентификация с использованием временных одноразовых паролей (TOTP).

Тем не менее, настроить дополнительные факторы защиты можно только после первичной регистрации в приложении, которая теперь невозможна без связи с аккаунтом Max. Для пользователей настольной версии портала госуслуг пока доступна стандартная опция входа через SMS-код.