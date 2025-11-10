Сайт Конференция
link1pc
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Сбор будут платить как импортеры, так и российские производители электроники, вне зависимости от уровня локализации их продукции

Правительство России готовится ввести специальный технологический сбор на всю электронику, реализуемую на территории страны. Соответствующие поправки были разработаны Министерством промышленности и торговли (Минпромторгом) и внесены Министерством финансов 6 ноября текущего года. Новый механизм вступит в силу с 1 сентября 2026 года и станет важным инструментом развития отечественного производства электроники.

Сбор будут обязаны платить все участники рынка: как российские производители, так и импортеры техники. При этом уровень локализации продукции роли играть не будет. Это означает, что даже местные заводы, выпускающие технику на территории России, должны будут вносить плату, независимо от уровня локализации производства.

Для производителей российского происхождения предусмотрена государственная поддержка при выполнении определенных условий. Критерии для получения поддержки будут установлены правительством позднее.

На первом этапе действие сбора будет распространяться только на товары, критически зависящие от зарубежных поставок. Полный перечень таких товаров будет утвержден позднее отдельным постановлением правительства. Предполагается, что этот список будет расширяться по мере роста возможностей внутреннего рынка.

Размер сбора будет определяться индивидуально для каждого вида оборудования в зависимости от рыночной цены изделия. Максимальная ставка сбора установлена на уровне до 5 тысяч рублей за единицу продукции. Однако власти отмечают, что стремятся сохранить среднюю ставку на приемлемом уровне, который не окажет значительного влияния на экономику предприятий.

Министерство промышленности и торговли будет отвечать за администрирование механизма введения технологического сбора. Оно также выберет специализированную компанию, имеющую опыт взаимодействия с государственными структурами и информационной инфраструктурой, для координации процесса взимания платежей.

Собранные средства планируется направить в специальные государственные целевые фонды, которые будут финансировать проекты по разработке и производству микросхем и радиоэлектронных компонентов.

Основной целью технического сбора является развитие внутреннего рынка комплектующих, снижение зависимости от зарубежной продукции и создание новых производственных мощностей. Благодаря этому Россия сможет повысить уровень технологической самостоятельности и уменьшить риск дефицита критически важных элементов электроники.

По оценкам экспертов, результатом такого решения станет некоторое повышение цен на бытовую технику и гаджеты, начиная с осени 2026 года. Однако эта дополнительная стоимость будет оправдана инвестициями в собственное производство современной электроники и обеспечит независимость России от мировых поставщиков полупроводников и чипов.

[IRanPast]
11:16
Что этот, что тот - оба криворукие пустобрёхи
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
[IRanPast]
11:14
А когда в Китае это сделали, то это было хорошо?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
[IRanPast]
11:12
Так интел победил или ещё нет?
Доля процессоров AMD на платформе Amazon в США снизилась до 83%
Za9c
11:05
Казна пустеет, милорд. Очередной налог и побор для затыкания дыры в бюджете
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Алескандр Индустриевич
11:03
Серийное производство "Орешников" в России совпало с серийным производством памперсов в Прибалтике. Как думаешь - это случайное совпадение или ты уже в подгузнике сидишь, Сивый?
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
fynjy_2005
11:01
Что ни новость о стате интел - все какой-то позор
Доля процессоров AMD на платформе Amazon в США снизилась до 83%
ФельдшеR
10:56
если в профильной теме дно, то больше обзоров гавнофильмоф!
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
Breeder
10:54
Вот из за таких авторов и появляются консольные войны.
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
AndreY33_80
10:54
Может к ПанзерКу ? Старое железо тестить на линуксе
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Алескандр Индустриевич
10:53
А ЦИПСа поумнела, теперь заявляют что Крым Российский, если их спросить. Если так дальше пойдет, то они и Украину скоро признают Российской. Похоже ЦИПСа готовится к сдаче Незалежной. Ждём когда ЦИПса...
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
