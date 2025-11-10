Сбор будут платить как импортеры, так и российские производители электроники, вне зависимости от уровня локализации их продукции

Правительство России готовится ввести специальный технологический сбор на всю электронику, реализуемую на территории страны. Соответствующие поправки были разработаны Министерством промышленности и торговли (Минпромторгом) и внесены Министерством финансов 6 ноября текущего года. Новый механизм вступит в силу с 1 сентября 2026 года и станет важным инструментом развития отечественного производства электроники.

Сбор будут обязаны платить все участники рынка: как российские производители, так и импортеры техники. При этом уровень локализации продукции роли играть не будет. Это означает, что даже местные заводы, выпускающие технику на территории России, должны будут вносить плату, независимо от уровня локализации производства.

Для производителей российского происхождения предусмотрена государственная поддержка при выполнении определенных условий. Критерии для получения поддержки будут установлены правительством позднее.

На первом этапе действие сбора будет распространяться только на товары, критически зависящие от зарубежных поставок. Полный перечень таких товаров будет утвержден позднее отдельным постановлением правительства. Предполагается, что этот список будет расширяться по мере роста возможностей внутреннего рынка.

Размер сбора будет определяться индивидуально для каждого вида оборудования в зависимости от рыночной цены изделия. Максимальная ставка сбора установлена на уровне до 5 тысяч рублей за единицу продукции. Однако власти отмечают, что стремятся сохранить среднюю ставку на приемлемом уровне, который не окажет значительного влияния на экономику предприятий.

Министерство промышленности и торговли будет отвечать за администрирование механизма введения технологического сбора. Оно также выберет специализированную компанию, имеющую опыт взаимодействия с государственными структурами и информационной инфраструктурой, для координации процесса взимания платежей.

Собранные средства планируется направить в специальные государственные целевые фонды, которые будут финансировать проекты по разработке и производству микросхем и радиоэлектронных компонентов.

Основной целью технического сбора является развитие внутреннего рынка комплектующих, снижение зависимости от зарубежной продукции и создание новых производственных мощностей. Благодаря этому Россия сможет повысить уровень технологической самостоятельности и уменьшить риск дефицита критически важных элементов электроники.

По оценкам экспертов, результатом такого решения станет некоторое повышение цен на бытовую технику и гаджеты, начиная с осени 2026 года. Однако эта дополнительная стоимость будет оправдана инвестициями в собственное производство современной электроники и обеспечит независимость России от мировых поставщиков полупроводников и чипов.