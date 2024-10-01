Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
В России создали лазер для производства чипов до 65 нм
Компания «Лассард» представила опытный образец эксимерного лазера, который будет использоваться в литографическом оборудовании

Российские компании активно развивают свои технологические возможности для производства чипов. Одним из таких шагов в этом направлении стало создание опытного образца эксимерного лазера компанией «Лассард». Данный лазер предназначен для использования в литографическом оборудовании.

По словам разработчиков лазера, новое оборудование позволит российским компаниям производить чипы с использованием 350-нанометрового, а в дальнейшем и 130-нанометрового техпроцессов. Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак также отметил, что в перспективе ожидается освоение еще более передовых технологий, таких как 90-нм и 65-нм техпроцессы.

Тестовые испытания нового оборудования запланированы на 2025 год, а серийное производство новых лазеров для литографов планируется начать уже с 2026 года. Уже есть и потенциальные заказчики среди крупнейших российских производителей электроники и компонентов, включая компанию «Микрон».

Стоит отметить, что Россия имеет все шансы стать одной из немногих стран в мире, где будет налажено собственное производство лазеров для литографов. На данный момент подобные технологии развиваются только в Японии и США.

#производство чипов #полупроводниковая промышленность #полупроводниковое производство #производство полупроводников #производство в россии
+
Написать комментарий (0)
Intel не смогла договориться с Sony и упустила контракт на поставку чипов для PS6
Завод TSMC в США начал производство процессоров для iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
1
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
15
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
5
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
1
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
18
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
1
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
1
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
133
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
23
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
7
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
19

Сейчас обсуждают

Алексей Семенов
18:49
Рейтинг 6C означает просто, что предельная мощность зарядки соответствует 6 емкостям: например, батарея 100кВт*ч, а заряжать можно мощностью 600кВт. Это означает, что полностью её можно зарядить за 1/...
Китайские компании запускают самую быструю в мире заряжаемую батарею для электромобилей
Виталий Шило
18:49
На предфлагман - ни в коем случае нельзя. Вот 5030 64GB GDDR3 наверняка со временем появится
Раскрыты технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080
VRoman
18:46
Да-да. В вечно синем бенчмарке GeekBench 24 "новых" ядра Интел у 285-го медленнее 8 ядер 7000-го поколения АМД. Про 9000-ые я вообще молчу. "Впечатлён" по полной! https://browser.geekbench.com/v6/cpu...
Владелец Intel Core i9-13900K рассказал о снижении производительности с микрокодом Intel 0x12B
Сергей Анатолич
18:45
Скорее всего так и будет. Если выиграют, то всё свалят, потом когда договариваться надо будет, на слабоумного деда, а хохотушка вроде и чистенькая. А если проиграют, то назло Трампу нагадят, разгребай...
Associated Press: после выборов Байден может разрешить Украине бить по России оружием США
linux4ever
18:45
Свежий же пост: https://overclockers.ru/blog/Hard-Workshop/show/182687/Kak-odin-shrift-mozhet-polomat-vse-reshaju-neozhidannuju-problemu-pri-zapuske-launchera-HoYoPlay Нет никаких шрифтов в этой папк...
Сравниваю в играх Windows 7 / 10, Chimbalix 24.4 и так называемый Linux для игр Nobara 40
linux4ever
18:43
Как ты этого добиваешься? На свежем профиле нет таких шрифтов. А winetricks corefonts ставит оригинальную версию тахомы. И пользователи с как ты утверждаешь 20 летним стажем знают про это давно. ls -...
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
Сергей Анатолич
18:42
Ещё бы разработали способ по увеличению скорости Youtube😂
В России разрабатывается проект по увеличению скорости домашнего интернета в 10 раз
Dimkovski
18:35
Куча плат по 20к+ с хорошим звуком
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
VRoman
18:34
Подробнее можно?
G.Skill продемонстрировала способность парных модулей по 24 Гбайта работать в режиме DDR5-9000
Garthar
18:29
Автор ты точно фильм смотрел? 1) Меган это имя жены. Да наши киноделы решили выпендрится и в связи с наличием имени в фильме решили приплести старый ужастик на похожую тему который называется M3ган 2)...
"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем