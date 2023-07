Удивительно но распиаренная PS5 далеко не на первом месте.

Названы самые популярные видеоигры среди любителей консолей. Для исследования взяли период - 6 месяцев. Ровно половина игр уходит именно на «плойки». Интересно, что наибольшей популярностью пользуется именно PlayStation 4. Более продвинутая модель, PlayStation 5, забирает 25% потребителей, остальные 25% делят между собой Xbox Series и Nintendo Switch.

Наиболее востребованной среди геймеров игрой по итогам первой половины 2023 года стала Cyberpunk 2077. Кроме того, популярностью пользуются Mortal Kombat 11, Hogwarts Legacy, игры, связанные с вселенной Marvel. Отдельно стоит упомянуть Atomic Heart, которая, судя по всему, продолжает завоевывать и сохранять повышенное внимание. Таким же «долгожителем» остался и Minecraft. Кроме того, часто скачивали Just Dance 2022, It Takes Two, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и Bayonetta 3.

Отчеты торговых сетей также свидетельствуют о росте популярности игровых приставок – их стали покупать чаще на 70%. Причина в постепенном возвращении стабильности рынка, логистических цепочек и кризисов – коротко говоря, теперь не так сложно достать технику. Стоимость на консоли снизилась, а рынок достаточно насыщен.

