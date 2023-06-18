Compulsion Games, создатели We Happy Few, только что анонсировали свое последнее творение, South of Midnight. Эта приключенческая игра обещает отправить игроков в путешествие в мир магии, монстров и скелетов, играющих на гитаре.
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Дебютный трейлер игры рассказывает о главной героине, молодой женщине по имени Хейзел, которая ведет переговоры с бессмертным призраком на темном пирсе. Хейзел охотится за монстром в этой игре, или, возможно, монстр охотится за ней, как показано в трейлере. Одна из способностей Хейзел — манипулировать яркими нитями магии, что, несомненно, пригодится ей, когда она сразится с различными существами, скрывающимися в тенях.
События South of Midnight происходят в вымышленном городе на юге США и находятся под сильным влиянием магической реальности. Разработчики игры черпали вдохновение в красочной и богатой культуре региона, добавляя в нее фантастические элементы для создания уникального и захватывающего мира.
Поклонники приключенческих игр, несомненно, будут в восторге от анонса South of Midnight, который обещает предоставить уникальный и увлекательный опыт. Игра будет доступна на Xbox Series X/S и ПК, в том числе в Steam.
Игра будет доступна через Game Pass в день запуска — когда бы это ни произошло.