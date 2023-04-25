Южнокорейским исследователям из Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) и Catholic University of Korea (CUK) удалось создать датчик с высокой чувствительностью, который способен непрерывно измерять показатели артериального давления. Датчик подходит для использования с помощью фитнес-браслетов и смарт-часов. Согласно результатам исследования, погрешность измерения данных не больше, чем у профессиональных медицинских устройств.
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Вместо прокладок из сапфира, которые на данный момент используются практически повсеместно, корейские исследователи использовали гибкую структуру и перенесли на нее пьезоэлектромембрану с высоким уровнем чувствительности. Получившееся устройство тоньше, чем человеческий волос, примерно в сотню раз. Благодаря таким качественным показателям кожа может лучше соприкасаться с гаджетом и обеспечивать наилучший контакт с проявлениями давления и движениями кровеносных сосудов.
Для лучшей демонстрации был создан аналог смарт-часов, который использовали, чтобы показать работу инновационного датчика. Согласно результатам проведенных клинических испытаний, погрешность составляет около пяти миллиметров ртутного столба. Все проверенные показатели соответствуют международным правилам.
Авторы инновации напоминают, что артериальное давление – одна из наиболее важных характеристик, отражающих состояние человеческого организма – в особенности сердечно-сосудистой системы, заболевания которой становятся все распространеннее и распространеннее с каждым годом. Мало кто использует неудобный тонометр каждый день, а подобное устройство может облегчить мониторинг здоровья.