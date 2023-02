Судя по утечкам, между локациями можно будет перемещаться с помощью специального портала.

Не так давно стало известно, что события игры не будут ограничены локацией Тевинтер. Игровой ролик даёт понять, что квесты могут закинуть игрока в такие знакомые по лору места, как Вайсхаупт, где царят Серые Стражи – он располагается в регионе Андерфельс, который был ранее недоступен для исследования в предыдущих сериях. Это может указывать на то, что система исследования локаций будет аналогична предыдущей части серии – Inquisition.

Также, судя по остальным утечкам, опубликованным на youtube, в альфа-версии игры пользователю доступен портал – именно так он будет перемещаться между локациями.

Что касается механики боевой системы, то тут фанатов ждёт сюрприз – вы будете управлять непосредственно антагонистом, причём – напрямую, закликивая врагов одной клавишей. Это даже не Crusaders of Might and Magic, это Diablo от третьего лица. Более того – вы больше не сможете отдавать прямых приказов спутникам, только прожимать их уникальные скилы.

Совершенно очевидно, что планируемые нововведения в боевой системе – реверанс в сторону консольщиков, которые любят динамичный геймплей и отзывчивое управление. Времена тактических боёв Baldurs Gate давно миновали, вот о чём говорит нам альфа Dreadwolf, и это печально.