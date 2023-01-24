Провальная тактическая игра в духе Commandos и Desperados 3 от российских разработчиков

Partisans 1941 разработала российская студия Alter Games. Я в своё время очень сильно ждал этот проект, потому что Partisans 1941 эта тактика в реальном времени по типу Commandos, а я такую люблю. К тому же игр в этом жанре не так много. Но к сожалению, ожиданий Partisans не оправдал.

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Игру просто хочется бросить после пары миссий. Сюжету здесь особого внимания не уделяют, как и в Commandos это просто набор миссий в которых нужно убивать немцев и срывать их планы. У нас есть несколько партизан, которыми мы и управляем. Например, в Desperados три персонажа постоянно общаются между собой во время миссии и благодаря этому они раскрываются и запоминаются. А в Partisans герои не общаются, поэтому вы можете запомнить их лишь по внешнему виду и по способностям и то не всех.

На каждую миссию можно взять с собой 3 или 4 человека. Авторы зачем-то добавили в игру прокачку, которая открывает персонажам особые способности. Кто-то из героев может швырять ножи, кто-то использует маскировку и отвлекает врагов, кто-то может использовать снайперский выстрел. Но проблема в том, что почти все эти способности не нужны, так как любой персонаж может стрелять, убивать врагов ножом и использовать предметы, типа мин и аптечек, а большего и не надо.

Я проходил игру "по стелсу" и чаще всего тот, кто швыряет ножи и тот, кто приманивает врагов свистом, зачищали карту, а остальные просто сидели в начале и использовались только для перестрелок, потому что всю игру по стелсу пройти нельзя.

Иногда все же нужно пострелять. В игре есть вероятность попадания и повышенная защита за укрытиями, как например, в X-COM. Хотя я думаю, что авторы пытались скрестить Commandos с Операцией Silent Storm, но Partisans это не пошаговая игра. Зачем тут эта механика - не понятно. В общем, если вы хотите устроить перестрелку, то для начала стоит подготовиться и расставить персонажей за укрытиями так, чтобы враги вас не простреливали со всех сторон. Также имеет смысл заложить мины в укрытиях к которым враги могут побежать.

Еще в игре есть статическая пауза для планирования действий, как в Desperados, но она далеко не такая удобная, поэтому я ею почти не пользовался. Да и смысл заранее планировать выстрел если персонаж может промахнуться, даже если он прокачанный? С помощью прокачки героям можно, например, увеличить защиту и точность стрельбы, либо открыть активные способности. Но опять же, большая часть этих способностей не пригождается во время игры. Зачем, к примеру, использовать подавление огнем, если на это тратятся патроны, которые нужно искать и экономить? Ведь есть варианты проще для которых подойдет любой, даже не прокачанный персонаж.

Вы не можете приказать партизанам сесть или встать, они это делают автоматически. Сами партизаны почему-то издают шум, даже когда подкрадываются.

Порой вообще невозможно понять радиус создаваемого шума, даже когда кажется, что вы убили врага достаточно далеко от его товарищей, они все равно могут обернуться. Враги при этом очень тупые, но иногда умудряются увидеть вас через окно дома с приличного расстояния. Причем иногда вы можете даже не заметить приближающийся с другого конца карты патруль, потому что здесь зачем-то сделали туман войны. Так что вы не можете сразу увидеть всех врагов на карте.

Враги имеют три типа жирности, чем жирнее враг, тем дольше партизан будет убивать его ножом. Это выглядит нелепо и здесь нельзя, как в Desperados 3 резко схватить врага, пока он падает замертво. Надо ждать пока он полностью упадет и появится нужная иконка. Падает он тоже довольно шумно. В итоге весь процесс занимает гораздо больше времени, чем хочется. Еще на уровне встречаются объекты, например бревна, которые можно обрушить на врагов. В Desperados 3 врагов это беспокоило, но они думали, что это несчастный случай. Здесь же если враги видят убитых бревнами товарищей они тут же начинают с вами перестрелку, где бы вы ни прятались. Это вообще лишает смысла использовать объекты.

Самое странное то, что здесь нельзя подсветить очертания кустов и деревьев в которых можно спрятаться и поэтому не всегда понятно можно ли спрятаться в этих кустах и не видно ли торчащий из них труп. В Desperados было удобно сделано поле зрения врагов. Оно делилось на два сегмента - на ближний в котором тебя точно видно, на дальний в котором можно было перемещаться пригнувшись. Само поле зрения могло быть зеленым, желтым или красным, чтобы понять настроение врага. В Partisans ничего такого нет. У врагов тут цельное поле зрения белого цвета.

В игре вообще весь интерфейс белого цвета, даже предметы в инвентаре все белые, лишь иногда проскакивает красный цвет. То есть авторы вообще не стали париться на счет того, чтобы игра выглядела приятно. В результате все выглядит уныло и депрессивно. Все герои имеют инвентарь, как в Commandos, они могут обшаривать ящики и трупы врагов и подбирать все необходимое. Здесь есть огромная куча предметов, камни, чтобы отвлекать, бутылки, чтобы приманивать, гранаты, мины, растяжки, капканы, аптечки, большие и маленькие и инъекции, чтобы лечить травмы.

Дело в том, что раненый партизан может получить травму, которая блокирует ему некоторые действия. Эти травмы не лечатся аптечками, для них есть инъекции и это только то, что я вспомнил. Я половиной предметов даже не пользовался.

Недостаточно просто запихнуть в игру кучу механик, надо придумать ситуации для их использования, чего авторы делать не стали. В играх типа Desperados и Commandos каждый персонаж уникален и может делать то, что не могут другие. И в каждой миссии они чередуются по-разному, лишая вас каких-то возможностей.

Благодаря этому играть становится сложнее и интереснее. Ведь кто-то не может кидать камни, кто-то не может ставить капканы, а кто-то не может лечить других. Но в Partisans любой может это делать, а даже если бы это могли не все, вы все равно в большинстве случаев сами решаете, кто отправится на миссию. Поэтому они все проходятся абсолютно одинаково, а персонажи не кажутся уникальными. Помимо оружия и предметов, вы можете забивать инвентарь всяким мусором, который превращается в ресурсы и припасы на вашей базе.

Да в игре есть база в которой герои проводят дни между миссиями. Каждый день тратят ресурсы, поэтому вы можете посылать героев на охоту, рыбалку и прочие дела. Также вы можете потратить припасы на то, чтобы построить, например, склад, медпункт и оружейную. В медпункте можно лечить персонажей, а в оружейной улучшить оружие. На это тоже тратятся припасы. На складе можно хранить лишние вещи. Еще героев можно отправлять на различные вылазки, где они без вашего участия могут заработать опыт и какие-нибудь редкие пушки. Зачем в игре вообще эта база я так и не понял, это просто еще одна лишняя механика, которая не имеет смысла.

К ним же я еще могу отнести моральный дух партизан. Он вроде как падает, если воровать у мирных жителей, им принадлежит часть лута на карте, но я ни разу этого не делал и моральный дух всю игру был на максимуме. Возможно авторы подрезали эту тему с лагерем, припасами и моральным духом из The Banner Saga. Но вообще все это и не только дико напоминает игру Broken Lines, вышедшую в феврале 2020. Только там все это работало и имело смысл, а вот здесь нет. Вряд ли вы проиграете из-за недостатка припасов и морального духа. Здесь вообще очень трудно проиграть, если персонаж теряет здоровье и падает, то его можно поднять. Проиграть можно только если упадут все или если на упавшего прилетит граната, тогда он окончательно умрет.

В некоторых миссиях можно проиграть, если поднять тревогу. Но странность в том, что когда вы добираетесь до цели такой миссии, игра говорит вам, что насчет тревоги можно больше не париться и game over больше не будет. Так что вы можете вернуться и перестрелять всех на карте и это довольно бредово. В целом вы можете закрыть глаза на все, что я сказал. Но на кое-что вы глаза закрыть не сможете, и это огромное количество багов. Здесь бывают ситуации когда вы всех убили, но трупы врагов стоят, а вы не можете сохраниться, потому что враги якобы встревожены.

Бывает что герои больше не могут использовать свои способности или кидать гранаты, хотя у них нет травм. Очень часто персонажи идут не туда или делают не то, что вы хотите. Если вы приказываете герою куда-то бежать, то он не бежит по доступному маршруту, иногда он тупо бежит в стену. В предпоследней миссии я вообще дико сгорел, потому что персонажи не могли зайти в половину зданий на карте, хотя все двери были открыты. Причем мне по заданию нужно было убить врага в одном из таких зданий. Сам он выйти тоже не мог, пришлось перестреливаться через дверной проем.

В последней миссии враги вообще не могли перейти из одной комнаты в другую, но я мог. Поэтому я просто приманивал их к открытой двери и кидал гранату. Это был единственный случай, когда баг мне помог.

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По итогу Partisans это такой русский Commandos скрещенный с Desperados и Операцией Silent Storm с прокачкой, с менеджментом базы и кучей других ненужных механик. В результате получился какой-то кривой и унылый монстр, который явно не стоит своих денег.