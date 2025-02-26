Критика фанатов не заставила себя ждать.

Компания Ubisoft снова попала впросак. В новой рекламе игры Assassin's Creed Shadows она перепутала Китай и Японию. На этот раз речь зашла о популярном напитке бабл-ти. Фанаты заметили ошибку и раскритиковали компанию в соцсетях.

Ubisoft представила рекламу вместе с брендом MADRINAS. Эта компания делает кофейные и чайные напитки. В рекламе они предложили коллекционную коробку по мотивам игры. В неё входят два вкуса: «Чай с молоком и клубникой Ясукэ» и «Фруктовый чай с цветком вишни Наоэ». Звучит красиво, но есть проблема. Бабл-ти придумали не в Японии, а на Тайване.

Бабл-ти — это чай с молоком и шариками тапиоки. Напиток появился в 1980-х годах на Тайване. Его создали в небольшом кафе, и он быстро стал популярным. Сегодня бабл-ти пьют по всему миру, включая Японию. Но корни напитка — в тайваньской культуре, а не в японской. Ubisoft, похоже, об этом не знала.

Фанаты не прошли мимо этой ошибки. В соцсетях посыпались шутки и упрёки. Один пользователь написал: «Вы можете хоть раз не ошибиться с японской культурой?». Другой добавил: «Эй, Ubisoft, я с Тайваня, и это снова провал». Кто-то даже пошутил: «Вы выбрали бабл-ти из всей японской культуры? Серьезно?».

Критикуют Ubisoft не впервые. Ранее компанию обвиняли в неточностях в играх серии Assassin's Creed. Фанаты считают, что разработчики небрежно относятся к деталям. Некоторые даже думают, что ошибки делаются специально. Один из комментариев гласит: «Они точно нарочно это делают. Так часто ошибаться нельзя».

Assassin's Creed Shadows — это новая часть популярной серии. Действие игры происходит в Японии эпохи самураев. Игроки ждут ярких сражений и исторических деталей. Но такие промахи, как с бабл-ти, портят впечатление. Ubisoft пока не ответила на критику. Фанаты надеются, что компания учтёт замечания в будущем.



