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Госдума может запретить рекламу в соц сетях, которые заблокированы в РФ
Ассоциация блогеров и агентств, в свою очередь высказалась против этого закона.

В России обсуждают новый законопроект, который может изменить правила игры для рекламы в социальных сетях. Антон Горелкин, заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, рассказал о планах запретить рекламные интеграции в соцсетях, которые не работают на территории России. Это касается как обычных людей, так и компаний. Предполагается, что до 5 августа 2024 года эти поправки будут внесены и рассмотрены.

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Цель таких изменений - поощрение использования российских социальных сетей для размещения контента. Горелкин подчеркнул, что многие крупные российские компании и авторы сейчас активно инвестируют в рекламу и публикуют уникальный контент в заблокированных за рубежом соцсетях, что поддерживает эти платформы.

Однако не все поддерживают эту инициативу. Ассоциация блогеров и агентств выступила против, аргументируя, что в России нет аналогичных социальных сетей с такой же большой аудиторией. Они считают, что запрет на рекламу в таких популярных платформах, как Facebook и Instagram (обе заблокированы в России), нарушит принципы здоровой конкуренции. По их мнению, это ограничит возможности российских пользователей и рекламодателей, поскольку они не смогут использовать внутренние рекламные инструменты этих соцсетей.

Это предложение уже прошло предварительные обсуждения и получило одобрение от соответствующих ведомств. Теперь предстоит дальнейшее рассмотрение и возможное принятие поправок, которые могут существенно изменить рынок рекламы в социальных сетях в России.

#россия #реклама
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